Schutz(t)räume: Die Ausstellung "Shelter" im Kloster Schlehdorf

Das Nebeneinander von Schutz und Ausgeliefertsein

Während der Bombardierung des nahegelegenen Walchenseekraftwerks diente der Waschkeller den Nonnen des Klosters tatsächlich als Schutzraum. Heute wiederum steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz. Gleich ums Eck hängt "Der geschlachtete Schlafsack". Aus dem Inneren der kuschligen Röhre drängen bunte Strickwülste wie Gedärme hervor. Wieder ist da dieses Nebeneinander von Schutz und Ausgeliefertsein.

Denn Sicherheit ist ein Gefühl, ein wichtiges Gefühl, aber manchmal eben auch nur eine Illusion. "Shelter" heißt die Ausstellung und im Untertitel: "Schutzräume / Schutzträume". Koordinator Johannes Hochholzer sagt: "Wir geben keine Antworten, sondern wir schauen, wo sind denn schon Schutzelemente in einem drin, in Beziehungen, in der Gesellschaft oder vielleicht auch gar nicht, um dann festzustellen: Diese Vielschichtigkeit braucht es einfach."

Kunst kann ein Schutzraum sein

Im Ballsaal eine große Installation der Künstlerin Gabi Blum: Aus Holz und mit viel bunter Farbe hat sie ein Gemälde von Félix Vallotton nachgebaut, also als Kulisse, wie ein Bühnenbild. Es ist das "Interieur mit Frau in Rot" von 1903, die Frau im roten Kleid wird von Gabi Blum selbst dargestellt. Ihre Arbeit spielt damit auf einen Rückzug ins Private an, zugleich betritt hier eine Künstlerin ein Kunstwerk, auch Kunst kann ein Schutzraum sein.

Weiter geht’s durch den Klosterkeller, aus dem Kühlraum dringen herzzerreißende Gesänge. Die Installation des Berliner Duos Böhler&Orendt zeigt einige Baumstämme. Auf Krankentragen liegen sie auf dem Boden, bedeckt mit einer Rettungsfolie. Statt Köpfe haben diese Kranken Displays, die ein Wärmebild mit rosafarbenen Gesichtern und großen traurigen Augen zeigen. Sie unterhalten sich über Tautropfen, frische Luft, Sonnenschein – all das, was es in diesem kalten gekachelten Raum nicht gibt.