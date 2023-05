Angela Aux-Album: Nachhilfe vom intergalaktischen Kunstwesen

Der Münchner Musikszene ist Florian Kreier schon seit längerem ein Begriff: Seine Auftritte in Frauenkleidern als Angela Aux, Bandprojekte wie Aloa Input, aber auch seine vielfältigen Interessensgebiete von Musik über Film bis hin zu Gedichten und eigenen Büchern haben ihn zu einer Gallionsfigur des Genres "New Weird Bavaria" gemacht. All diese Sachen verbindet er mittlerweile in dem Gesamtkunstwerk "Angela Aux II: Introduction to the Future Self" - Musik über Posthumanismus und Transhumanismus, Texte über die Gefahren der KI und eine Aufführung, die sich fragt, wohin es mit der Menschheit geht.

Auch taucht er mittlerweile nicht mehr wie in vorherigen Shows mit blonder Perücke auf, sondern mit einer Reptilien-Maske und nennt sich Angela Aux II. und stilisiert sich so zu einer Kunstfigur, wie es Kultmusiker wie David Bowie mit "Starman" oder Marylin Manson mit seinem Alien Messias "Omega" vormachten.

Musikalbum trifft auf Science Fiction-Roman

Das neue Album ist Teil einer großen Erzählung, zu der auch das Buch "Nach dem Ende der Zeit" gehört, genauso wie ein Film von Kreiers Lebensgefährtin, Visual Artist Susanne Steinmassl. Es sind anderthalb Stunden kryptische Texte gepaart mit ätherischen Instrumentals. "Ich habe mir eine Weile Gedanken gemacht über das Spannungsfeld von Transhumanismus und kritscher Posthumanismus", erklärt Florian Kreier die Verschmelzung seiner Projekte, "also einerseits die Frage, ob wir als Menschen, so eine Art Robocops werden und mit technischen Lösungen verschmelzen - die ersten Weichen dafür sind schon gestellt. Wenn man überlegt, wie sehr wir mit den Handys verschmolzen sind oder was ein Herzschrittmacher eigentlich bedeutet. Und auf der anderen Seite kritischer Posthumanismus in der Frage: Sollten wir eigentlich wieder ein paar Schritte zurücknehmen? Sollten wir mit der Welt viel ressourcensparender umgehen? Sollten wir zu der Technik eher so ein bisschen auf Distanz gehen? Eigentlich wollte ich nur eine Platte machen und dann habe ich angefangen einen Science Fiction Roman zu schreiben und dann hatte ich plötzlich beides."