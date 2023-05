BR24live 16 Uhr: Weber, Söder, Merz – Europadebatte in München

Die Veranstaltung findet zwar in München statt, aber der Gastgeber ist ein Bayer, der weitgehend in Europa wirkt: Manfred Weber ist stellvertretender CSU-Chef, vor allem aber Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), deren Fraktion im EU-Parlament er außerdem vorsteht. Die EVP vereint christdemokratische Parteien aus ganz Europa, in ihr sind auch die Europaabgeordneten von CDU und CSU vertreten. Mit deren Vorsitzenden, Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU), wird Weber bei der "Politischen Versammlung" der EVP in München diskutieren.

Streit ums Spitzenkandidatenprinzip

Dafür haben die vergangenen Monate genügend Stoff geliefert. Erst vor wenigen Tagen hat sich der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, dafür ausgesprochen, bei der Europawahl im kommenden Jahr vom Prinzip des Spitzenkandidaten abzurücken. Das sieht vor, dass die großen europäischen Parteienfamilien mit Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen und anschließend die Siegerin oder den Sieger gegenüber den Mitgliedsstaaten als Kommissionspräsidentin oder –präsident durchsetzen.

Weber ist - anders als sein Parteifreund Dobrindt - Anhänger dieses Konzepts, obwohl er 2019 als EVP-Spitzenkandidat scheiterte und Ursula von der Leyen (CDU) den Vortritt lassen musste, die von den Regierungen durchgesetzt wurde. Auch die Europa-CDU will an dem Prinzip festhalten. Einig sind sich die Unionsparteien immerhin darin, dass von der Leyen Kommissionschefin bleiben soll, wenn sie denn will. Sie hat sich öffentlich noch nicht entsprechend geäußert, in Brüssel gilt es aber als höchst wahrscheinlich, dass sie eine zweite Amtszeit anstrebt.

Unstimmigkeiten über von der Leyen

Anfang Januar gab es Ärger in der Union, weil Weber mit der Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, scheinbar eine mögliche Gegenkandidatin zu von der Leyen ins Spiel brachte. Jedenfalls wurden Webers Äußerungen in Zeitungen der Funke-Mediengruppe vielfach so verstanden: "Ursula von der Leyen und Roberta Metsola sind überzeugende Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Profil. Beide wären hervorragende Spitzenkandidatinnen", sagte er damals.

Das sehen Merz und Söder anders. Sie stärkten von der Leyen den Rücken. Und auch Weber stellte anschließend klar, dass die amtierende Kommissionpräsidentin aus seiner Sicht gute Arbeit macht. Das sehen sogar Europaabgeordnete aus anderen Fraktionen so. Die Kandidatur für eine zweite Amtszeit wäre ihr kaum zu nehmen, wenn sie antritt.

Unterschiedliche Interessen von Weber, Söder und Merz

In München werden die drei Parteichefs Weber, Söder und Merz über Strategien für die bayerische Landtagswahl im Oktober und für die Europawahl im kommenden Jahr diskutieren. In einem Meinungsartikel in der "Welt" haben Weber und Merz gemeinsame Ziele der Unionsparteien umrissen: Brüssels Bürokratie zurückdrängen, Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken, illegale Migration bekämpfen.

In den vergangenen Monaten wurden aber auch unterschiedliche Interessen deutlich. Weber will bis zur Wahl im nächsten Frühsommer die Machtbasis des bürgerlichen Lagers in Europa ausbauen. Im italienischen Wahlkampf hat er vergangenen August den Vorsitzenden der Forza Italia, Silvio Berlusconi, unterstützt und ihn als Garanten einer künftigen pro-europäischen Regierung gelobt. Weber hat sich mehrmals mit der italienischen Regierungschefin Georgia Meloni getroffen - um für einen konstruktiven Umgang und ein vernünftiges Miteinander zu sorgen, wie er sagt. Söder dagegen will vor der Landtagswahl klare Kante gegen Rechtsaußen zeigen. Er und Merz haben Webers Gespräche mit Meloni, die auch Chefin der postfaschistischen Partei "Fratelli d’Italia" ist, kritisiert.