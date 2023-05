Iran lässt Film-Regisseur Mohammad Rasoulof nicht ausreisen

"Die Freilassung ist nicht der Beginn der Freiheit", hatte Mohammad Rasoulof gesagt, als er im vergangenen Februar aus dem berüchtigten Teheraner Gefängnis Ewin entlassen wurde, wo er seit Juli 2022 wegen angeblicher "Gefährdung der öffentlichen Ordnung" inhaftiert war. Der Satz sollte sich als prophetisch erweisen: Das Mullah-Regime behält den Filmemacher offenbar im Auge und ist derzeit nicht gewillt, ihn ins Ausland reisen zu lassen.

Rasoulof bestätigte dem Branchenportal "Deadline", dass er eine Einladung zu den Filmfestspielen in Cannes nicht annehmen konnte, weil sein Reiseantrag ohne Begründung abgelehnt worden sei. Die BBC berichtete, es habe "Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft" gegeben, offenbar endeten diese ergebnislos. Der mit Rasoulof befreundete Dissident und Regisseur Jafar Panahi dagegen hatte den Iran nach 14 Jahren Ausreiseverbot kürzlich erstmals verlassen können.

Protest gegen Polizeigewalt

Der zeitweise in Hamburg lebende Rasoulof war 2020 auf der Berlinale für seinen regimekritischen Film "Doch das Böse gibt es nicht" mit einem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Er hatte sich im vergangenen Juli gemeinsam mit rund siebzig weiteren Iranern in einem Offenen Brief mit der Aufforderung "Die Waffen nieder" gegen Polizeigewalt ausgesprochen, was vom Regime als eine Art "Kriegserklärung" aufgefasst worden sein soll. Unmittelbarer Anlass für den Protest war der Einsturz einer Einkaufspassage in der südwestiranischen Stadt Abadan gewesen. Dort hatte es rund vierzig Tote gegeben, die nachfolgenden Demonstrationen waren von den Sicherheitsbehörden gewaltsam unterdrückt worden.

In Cannes sollte Rasoulof in der Jury für den Neben-Wettbewerb "Un Certain Regard" sitzen, in dem ein Preis in Höhe von 30.000 Euro an weniger bekannte Regisseure vergeben wird. Dort ist in diesem Jahr auch ein iranischer Beitrag nominiert.

"Einladungen könnten eine Ehre sein"

Der Anwalt von Jafar Panahi wies derweil Gerüchte zurück, wonach der Regisseur seiner Heimat Iran "für immer" den Rücken gekehrt habe. Der Filmemacher werde nach Teheran zurückkehren: "Reisen ist das Recht aller Bürger und dieses Recht wurde Herrn Panahi vorenthalten, trotz Dutzender von künstlerischen Werken und damit verbundenen Einladungen, von denen jede eine Ehre für die künstlerische Gemeinschaft des Landes sein könnte."

Angeblich hatte Panahi am 3. Mai einen Anwaltstermin in Teheran, ob er ihn wahrgenommen hat oder weiterhin im Ausland weilt, wurde bisher nicht bekannt. Zwischenzeitlich hieß es, Panahi sei als Mitglied der diesjährigen Haupt-Jury in Cannes im Gespräch, doch dieses Gerücht bewahrheitete sich nicht. Medienberichten zufolge war er mit großem Gepäck Richtung Frankreich ausgereist, um dort seine Tochter zu treffen.