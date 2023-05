Rassistisch geäußert? Lehrer-Präsident wehrt sich gegen Kritik

Antworten finden auf die drängenden Probleme der Einwanderungspolitik: Darum sollte es eigentlich gehen auf der Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt am Main - unter dem Motto "Migration steuern, Pluralität gestalten". In Erinnerung dürfte aber vor allem der Eklat um Boris Palmer bleiben, Palmers verbale Entgleisungen und schließlich seine Auszeit als Tübinger Oberbürgermeister und sein Austritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Palmer hat Konsequenzen gezogen aus dem Eklat, für den er am Rande der Konferenz gesorgt hatte.

Rassismus-Vorwürfe auch gegen Lehrerpräsident Meidinger

Gleiches, nämlich Konsequenzen, fordern viele jetzt auch von Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Auch er sieht sich seit seinem Auftritt in Frankfurt mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. In einer "taz"-Kolumne etwa heißt es, die Liste der Redner auf der Konferenz lese sich wie ein "Who's who der Rechten" - unter ihnen Meidinger aus dem Landkreis Rottal-Inn, "der Leistung nach Herkunft beurteilt und Migrantenquoten für Schulen fordert".

Kritik am Lehrerpräsidenten hagelt es auch auf Twitter: Der Linken-Politiker Luigi Pantisano schreibt, Meidinger habe in Frankfurt mit wenigen Sätzen erklärt, dass Kinder mit Migrationshintergrund dumm seien - aufgrund ihrer "Fremdheit".