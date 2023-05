Stern verschlingt Planeten: So sieht das Schicksal der Erde aus

Das astronomische Ereignis scheint etwa 12.000 Lichtjahre entfernt in der Nähe des Adler-Sternbildes stattgefunden zu haben, und zwar in der Milchstraße, also der Galaxie, in der sich auch das Sonnensystem mit der Erde befindet. Dort beobachteten die Forschenden einen plötzlichen Helligkeitsausbruch eines Sterns: Innerhalb von nur zehn Tagen wurde das dabei emittierte Licht mehr als hundertmal heller, nur um dann schnell wieder zu verblassen.

Helligkeitsveränderungen im All: Sternen-Leuchten wird genauer untersucht

Diese Entdeckung beschrieben Forschende des Massachusetts Institute of Technology, der Harvard University, des California Institute of Technology und anderer Institutionen in der Fachzeitschrift "Nature" nun genauer. Ursprünglich war der Vorgang bereits im Mai 2020 beobachtet worden.

Die ersten Helligkeitsveränderungen wurden mithilfe des sogenannten ZTF-Systems registriert, das am Samuel-Oschin-Teleskop des Palomar-Observatoriums installiert ist. Dabei handelt es sich um ein astronomisches Beobachtungssystem, das für die Erforschung von kurzzeitigen astrophysikalischen Phänomenen wie Supernovae konzipiert wurde.

Astronomen: Stern kühlt schnell wieder ab

Es dauerte jedoch noch ein weiteres Jahr, bis eine genaue Erklärung für das Ereignis gefunden war. Lead-Autor Kishalay De, Postdoktorand am Kavli Institute for Astrophysics and Space Research am MIT, erklärte, dass dafür besonders die Endstadien des Vorgangs in den Blick genommen wurden. Es stellte sich heraus, dass der Stern nach dem anfänglichen Helligkeitsausbruch im Laufe des darauffolgenden Jahres weiterhin kaltes Material absonderte.