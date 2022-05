Zug rast in Bus: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall nahe Ulm

Ein Zug ist bei Blaustein in der Nähe von Ulm mit einem Bus kollidiert. Es gebe mindestens drei Verletzte, so die Polizei. Der Bus habe am Morgen einen Bahnübergang im Stadtteil Arnegg überquert, als die Schranken heruntergefahren seien.