Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt auf über 11.000

Unter großem Zeitdruck dauert die Rettung von Verschütteten in den Erdbeben-Gebieten im Süden der Türkei und im Norden Syriens an. Für viele Menschen kam indes jede Hilfe zu spät.

Bisher mehr als 11.000 Tote in beiden Ländern

Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien ist auf mehr als 11.000 gestiegen. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch sagte, liege die Zahl alleine für die Türkei nun bei mehr als 8.500 Toten. Aus Syrien wurden bislang mehr als 2.500 Tote gemeldet. Dort ist die Lage besonders unübersichtlich. Die Zahl der Verletzten stieg in der Türkei auf mehr als 37.000 und in Syrien auf 3.700.

Noch viele Vermisste im Erdbebengebiet

Die Opferzahl schnellte nicht zuletzt deshalb in die Höhe, weil sich deutlich mehr Rettungsteams an der Bergung beteiligen. Es wird befürchtet, dass angesichts vieler Vermisster noch mehr Leichen gefunden werden. Vor allem im Norden Syriens gestalten sich Arbeiten schwierig.

Insgesamt betroffen von der Katastrophe sind nach Angaben türkischer Behörden etwa 13,5 Millionen Menschen. Syrischen Staatsmedien zufolge sind mehr als 298.000 Menschen gezwungen gewesen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Es ist das folgenschwerste Erdbeben seit 2011, als in Japan und Gebieten im Indischen Ozean fast 20.000 Menschen umkamen.

Erdogan räumt Probleme bei Krisenmanagement ein - Soforthilfe für Betroffene

Der türkische Präsident Erdogan räumte Probleme bei den Hilfsmaßnahmen ein. Es habe einige Schwierigkeiten bei der ersten Krisenreaktion gegeben, sagte Erdogan bei einem Besuch im Katastrophengebiet in der Provinz Kahramanmaras im Süden des Landes. Nun seien die Abläufe wieder normal, betonte Erdogan.

Es hatte Beschwerden aus der Bevölkerung über mangelnde Hilfsressourcen und eine zu langsame Reaktion der Behörden gegeben. Den Opfern des Erdbebens sagte Erdogan finanzielle Hilfe zu. Betroffene Familien sollen jeweils 10.000 Türkische Lira (rund 500 Euro) Soforthilfe erhalten. Am Dienstag hatte Erdogan einen dreimonatigen Ausnahmezustand für die zehn vom Erdbeben betroffenen Provinzen ausgerufen.

Bundeswehr fliegt 50 Tonnen Hilfsgüter in Türkei - THW-Helfer vor Ort

Die deutsche Luftwaffe wird 50 Tonnen Hilfsgüter in die Erdbeben-Region fliegen. Donnerstagvormittag sollen drei Transportmaschinen des Typs A400M vom Stützpunkt Wunstorf in Niedersachsen aus mit Hilfsmaterial in Richtung Türkei starten. Am Mittwoch ist bereits ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks in Gaziantep im Südosten der Türkei eingetroffen. Die Kräfte des THW stammen vor allem aus Hessen, Rheinland und dem Saarland.

Die Diakonie Katastrophenhilfe teilte mit, Partnerorganisationen hätten damit begonnen, Matratzen, Winterkleidung, Decken und Trinkwasser an Betroffene zu verteilen. Aus Deutschland werden nach Angaben von Bundesinnen- und Verteidigungsministerium unter anderem Zelte, Schlafsäcke, Feldbetten, Decken, Heizgeräte und Generatoren ins Katastrophengebiet gebracht. Ein Sprecher des Innenministeriums berichtete von etwa 82 Tonnen Material im Gesamtwert von einer Million Euro.

Auch Helfer und Hilfsgüter aus Bayern

Auch Helfer aus Bayern unterstützen die Rettungskräfte im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Von den Flughäfen München und Nürnberg haben sich am Mittwoch mehrere Helfer auf den Weg in die Türkei aufgemacht. Auch Hilfsgüter aus dem Freistaat sind unterwegs in das Erdbebengebiet.

Italienische Retter entdecken Jungen lebend

Italienische Feuerwehrleute entdeckten am Mittwochmittag in der türkischen Stadt Antakya in den Trümmern eines eingestürzten Hauses einen Jungen lebend. Experten sagen, noch bis zu 100 Stunden nach dem Erdbeben gebe es Chancen, Menschen aus eingestürzten Häusern zu retten – das wäre bis Freitagmorgen.

Wie der für den Katastrophenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic sagte, sind derzeit 36 Ärzteteams und Rettungsmannschaften aus 23 Ländern mit insgesamt 1.500 Helferinnen und Helfern sowie hundert Suchhunden auf dem Weg in die Region oder bereits im Einsatz, weitere werden folgen.

Die Such- und Rettungsteams unterstützen Zehntausende Helfer örtlicher Rettungskräfte. Aus aller Welt wird Hilfe zugesagt. Das UN-Nothilfebüro OCHA kündigte einen Notfallfonds in Höhe von 25 Millionen Dollar (23 Millionen Euro) für die Erdbebenopfer in der Region an.

Botschafter dankt für Hilfe - Deutschland sichert Unterstützung zu

Auch deutsche Hilfsteams nahmen ihren Einsatz auf. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation mit, die in der heftig getroffenen Stadt Kırıkhan nahe der türkisch-syrischen Grenze hilft.

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Başar Şen, zeigte sich beeindruckt von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Das türkische Volk sei sehr dankbar und "überwältigt von der raschen Unterstützung unserer Nachbarn und Freunde in der jetzigen Notsituation", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Deutschland liefere Hilfsgüter in die Türkei und stehe in engem Kontakt mit den Vereinten Nationen, um humanitäre Hilfe auch in das syrische Erdbebengebiet zu bringen. Neben mehreren arabischen Ländern sicherten auch der Iran, Russland und China der syrischen Führung Unterstützung zu. Auch aus Indien kam bereits ein Flugzeug mit Hilfsgütern an.