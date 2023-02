Bidens Rede zur Lage der Nation: US-Demokratie ist "ungebeugt"

Biden konzentrierte sich auf innenpolitische Themen

Seine Rede zur Lage der Nation fokussierte der Präsident auf innenpolitische Themen, die Wählern besonders wichtig sind. So versprach er eine Wirtschaftspolitik, "in der niemand zurückgelassen wird", und warb für höhere Steuern für Milliardäre.

Trotz einer von Deutschland und anderen EU-Staaten befürchteten Abschirmung der US-Wirtschaft will er noch mehr Begünstigung für die heimische Industrie. "Ich weiß, dass ich dafür kritisiert wurde, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Wir werden dafür sorgen, dass die Lieferkette für Amerika in Amerika beginnt", sagte Biden. "Das ist völlig im Einklang mit den internationalen Handelsregeln." Außerdem ging es um das Abtreibungsrecht, das Waffenrecht und den Kampf gegen Polizeigewalt.

Mit Blick auf zahlreiche Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze räumte Biden ein, dass er mit seinen Kindern nie über Verhaltensweisen bei Verkehrskontrollen habe reden müssen. Er forderte seine Zuhörer auf, sich vorzustellen, wie sich einige Eltern in ihrer Sorge fühlen müssten, dass ihre Kinder nicht nach Hause kommen könnten. In den USA sehen sich viele schwarze Erziehungsberechtigte gezwungen, mit ihren Kindern "The Talk" zu führen: das Gespräch, in dem sie gesagt bekommen, was junge Schwarze tun und lassen sollten, wenn sie von der Polizei gestoppt werden.

Reform nach Polizeigewalt angemahnt

Bei der Ansprache anwesend waren auch die Mutter und der Stiefvater von Tyre Nichols. Der Afroamerikaner war am 7. Januar bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im Bundesstaat Tennessee von fünf schwarzen Polizisten brutal zusammengeschlagen worden und infolge seiner Verletzungen gestorben. "Was Tyre in Memphis widerfahren ist, passiert zu oft. Wir müssen besser werden: Die Strafverfolgungsbehörden besser ausbilden, sie an höhere Standards binden", forderte Biden.

Dauerhafte Unterstützung für Ukraine

Außenpolitische Themen schnitt Biden nur am Rande an. So sagte er der Ukraine im Russland-Krieg die dauerhafte Unterstützung der USA zu. Die Invasion sei "ein Test für die Ewigkeit gewesen", sagte er. "Ein Test für Amerika. Ein Test für die Welt." Doch hätten die USA Führung bewiesen, die Nato geeint und eine globale Koalition geschmiedet. "Wir werden Ihnen zur Seite stehen, so lange es nötig ist", so Biden. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine und haben in den vergangenen Monaten in rasanter Abfolge diverse Milliarden-Pakete mit Waffen und Munition auf den Weg gebracht.

Warnung an China: "Täuschen Sie sich nicht"

Nach dem Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA warnte er Peking vor weiteren Provokationen. "Täuschen Sie sich nicht: wie wir letzte Woche klargestellt haben, wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen. Und das haben wir getan." Die USA hatten den Ballon am Samstag abgeschossen.

Republikanerin: "Biden gefährdet unsere Nation"

Die Republikanerin Sarah Huckabee Sanders griff in ihrer Gegenrede Biden scharf an und warf ihm mangelnde Führung vor. "Die Schwäche von Präsident Biden gefährdet unsere Nation und die Welt", sagte die frühere Sprecherin des damaligen Präsidenten Donald Trump, die mittlerweile Gouverneurin des südlichen US-Bundesstaates Arkansas ist.

"Präsident Biden ist nicht bereit, unsere Grenzen, unseren Luftraum und unsere Bevölkerung zu verteidigen", sagte sie. "Die Weigerung des Präsidenten, China, unserem stärksten Gegner, die Stirn zu bieten, ist gefährlich und inakzeptabel." Er sei als Oberbefehlshaber ungeeignet.

Sanders kritisierte Biden zudem dafür, dass die Menschen in den USA mit den Konsequenzen einer gescheiterten Politik leben müssten, während sich seine Regierung "mehr für woke Fantasien zu interessieren scheint als für die harte Realität, mit der die Amerikaner jeden Tag konfrontiert sind". Übersetzt bedeutet "woke" soviel wie "aufgewacht" oder "wachsam". Allgemein wird darunter das Bewusstsein für Themen wie Diskriminierung, Sexismus, Rassismus verstanden, allerdings ist das Adjektiv inzwischen, insbesondere in rechtskonservativen Kreisen, teils negativ konnotiert.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa