Weltkirchenrat verurteilt russischen Angriffskrieg gegen Ukraine

Zum Abschluss des Weltökumene-Gipfels haben die über 350 Religionsvertreter aus aller Welt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Die Abgesandten bekräftigten in Karlsruhe am Donnerstag nachdrücklich, dass Krieg mit dem Wesen Gottes unvereinbar sei.

Weltkirchenrat: Russland muss "illegalen" Krieg sofort beenden

Der "illegale" und "ungerechtfertigte" Krieg müsse sofort beendet werden, die russischen Truppen müssten sich zurückziehen, heißt es in einer zum Abschluss der ÖRK-Vollversammlung verabschiedeten Resolution. Der Weltkirchenrat beklagt das Leiden und Sterben sowie die Vertreibung der Zivilbevölkerung. Und er benennt die globalen Folgen der Konfrontation mit Russland, darunter beispielsweise die steigenden Lebensmittelpreise, die vor allem arme Gesellschaften hart treffen.

Die europäischen Staaten werden aufgefordert, die "wachsende Militarisierung, Konfrontation und Waffenlieferungen" zu stoppen und stattdessen in zivile Friedenssicherungen zu investieren. Der Dachverband von 350 Kirchen und christlichen Gemeinschaften, darunter viele orthodoxe Kirchen, verpflichtet sich selbst zu intensiveren Bemühungen für Frieden und Dialog.

Ukraine: "Immer gleiche Lügen und Propaganda aus Moskau"

Zugleich räumt der ÖRK ein, dass die Begegnungen von russischen und ukrainischen Christen während der Vollversammlung keine echten Fortschritte brachten. Die ursprünglich in der Resolution geplante Formulierung über einen "ergebnisorientierten Dialog" zwischen Russen und Ukrainern wurde in der verabschiedeten Endfassung gestrichen. Die ÖRK-Resolution ruft stattdessen nun auch die Christen in Russland dazu auf, dem Krieg laut und deutlich zu widersprechen.

Während der Versammlung hatten Vertreter aus der Ukraine gesagt, sie stünden für echten Dialog bereit, wollten aber nicht die "immer gleichen Lügen und Propaganda aus Moskau" anhören. Ein Dialog sei schwierig, wenn das Gegenüber das eigene Existenzrecht bestreite.

Steinmeier wirft russisch-orthodoxer Kirche Gotteslästerung vor

Ein russischer Delegierter warf der ÖRK-Versammlung umgekehrt vor, "einseitig" auf den Konflikt zu schauen und nicht die wirklichen Kriegsursachen zu erkennen. Bei der abschließenden Abstimmung der Resolution signalisierten die Mitglieder der russisch-orthodoxen Delegation zwar ihren Widerspruch zum Text, meldeten sich aber nicht mehr zu Wort.

Zu Beginn der ÖRK-Konferenz hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau in scharfen Worten Gotteslästerung und religiöse Rechtfertigung des Kriegs vorgehalten und eine klare Stellungnahme des Weltkirchenrats gefordert.

Religionsvertreter warnen vor Atomwaffen

Eindringlich warnten die Kirchenvertreter vor den Gefahren von Atomwaffen. Sie riefen zur Ächtung von Nuklearwaffen auf und forderten alle Staaten auf, den internationalen Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen.

Zugleich brauche es ein weltweites Verbot von autonomen, computergesteuerten Waffensystemen wie Drohnen und Killerrobotern, heißt es in einer zum Abschluss der ÖRK-Vollversammlung verabschiedeten Erklärung. Christen müssten Widerstand leisten gegen den "militärisch-industriellen Komplex", der seine Gewinne aus Kriegen und Gewalt generiere.

Mit Material der Agenturen KNA und epd