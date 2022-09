Gasversorgung in Deutschland: Wo stehen wir?

Deutschland muss fast das gesamte Gas importieren, das zum Heizen und Verstromen genutzt wird. Erdgas, das in Deutschland gefördert wird, deckt gerade mal rund 5 Prozent des Bedarfs.

Mehrere Pipelines sind dazu von Bedeutung. Am bekanntesten ist Nord Stream 1, die in Greifswald bzw. dem nahen Lubmin endet. Sie transportiert russisches Gas durch die Ostsee. In Mallnow (Polen) und Waidhaus (Tschechien) landet ebenfalls russisches Gas an.

Die Pipeline Nord Stream 2, die zusätzlich Gas aus Russland transportieren sollte, endet ebenfalls in Lubmin in der Nähe von Greifswald. Allerdings ist der Zertifizierungsprozess von der Bundesnetzagentur aktuell unterbrochen.

Für Lieferungen aus Norwegen ist Emden/Dornum von Bedeutung. Hierher führt die Europipe. Weitere wichtige Zulieferländer sind Belgien und die Niederlande.

Weitere Transferpunkte werden aktuell vor allem für den Export, also den Weitertransport in andere europäische Länder, genutzt.