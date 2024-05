Weber ermahnt Israel: "Keine neue Hamas-Generation heranzüchten"

Schauspieler Walter Sittler verurteilt Israels Vorgehen in Gaza

Auch Walter Sittler verurteilte das Vorgehen der israelischen Regierung unter Premier Netanjahu scharf. "Das, was das israelische Militär auf Anordnung der Regierung Netanjahus im Gazastreifen angestellt hat, reiht sich ein in die Kriegsverbrechen, die jede große Nation gemacht hat", kritisierte Sittler. "Das darf man als Demokrat nicht." Zu einer ähnlichen Einschätzung wie Sittler kamen auch die Vereinten Nationen. Bei den Evakuierungen in Rafah könne es sich um Zwangsumsiedlungen handeln, die Kriegsverbrechen darstellen könnten, so äußerte sich eine UN-Sprecherin Anfang der Woche.

Weiterhin kritisierte Sittler den Standpunkt der Bundesregierung mit Blick auf den Gaza-Krieg. Die bedingungslose Unterstützung der Bundesregierung für Israel sei "in Ordnung", jedoch nicht die "bedingungslose Unterstützung einer in Teilen rechtsradikalen Regierung", erklärte Sittler mit Blick auf die Regierung Netanjahus.

EU-Außenpolitik: Weber plädiert für einheitliches Auftreten

Im weiteren Verlauf der Sendung hielt EVP-Chef Weber ein Plädoyer für ein einheitliches Auftreten der EU in der Außenpolitik. "Die Kriege kommen näher. Wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam handlungsfähig zu werden, läuft uns die Zeit davon", erklärte Weber. Deshalb sprach er sich dafür aus, das Einstimmigkeitsprinzip der EU in der Außenpolitik abzuschaffen – wie Bundeskanzler Olaf Scholz oder Frankreichs Premier Emmanuel Macron.

Diskussion um Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten

Moderator Hans Werner Kilz fragte Weber in der Sendung, ob die EU ohne das Einstimmigkeitsprinzip zu einer klaren Position bei der Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten kommen könne. "Ich glaube, wenn wir per Mehrheit entscheiden, ist das möglich", antwortete Weber darauf.

Das Einstimmigkeitsprinzip besagt, dass wichtige außenpolitische Entscheidungen in der EU nur ohne Gegenstimme getroffen werden können. In der Praxis werden viele EU-Beschlüsse insbesondere durch die Gegenstimme von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán abgelehnt. Zu dieser Diskussion sagte Weber: "Wenn selbst Meloni in Italien sagt, dass wir die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen müssen, dass wir endlich zu Entscheidungen kommen, dann müssen wir’s jetzt machen."

Weber will mit Meloni punktuell zusammenarbeiten

Auf die rechtsradikale italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angesprochen, warb Weber für die punktuelle Zusammenarbeit mit Meloni in Sachfragen – zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Auf diesem Feld hatte das EU-Parlament erst kürzlich ein Gesetzespaket verabschiedet, wonach Asylverfahren künftig an den EU-Außengrenzen stattfinden sollen.