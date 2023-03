Warnstreik im Verkehr: Alle News vom 24. bis 26. März

21.29 Uhr: Streik keine Entschuldigung für Verspätungen im Job

Wer am Montag nicht pünktlich zur Arbeit erscheint, kann sich nicht auf den bundesweiten Verkehrsstreik berufen. Denn diese Streiks sind von langer Hand von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Bahngewerkschaft EVG geplant worden. Andere Verkehrsmittel wie Mietwagen oder Car Sharing hätten gebucht werden können. Längere Fußwege oder Fahrten mit dem Fahrrad waren einzuplanen. Auch ein Taxi auf eigene Kosten halten Arbeitsgerichte in solchen Ausnahmefällen durchaus für zumutbar. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen vom Grundsatz her immer das sogenannte Wegerisiko.

18.49 Uhr: Elbtunnel bleibt offen - Gericht lässt Warnstreik nicht zu

Verdi darf den Elbtunnel im Hamburg am Montag doch nicht bestreiken. Das Landesarbeitsgericht Hamburg habe entschieden, dass die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung vorlegen müsse, nach der ein normaler Betrieb des Tunnels möglich ist, sagte der für die Autobahn GmbH zuständige Verdi-Vertreter Domenico Perroni der dpa. Die Entscheidung sei nicht mehr anfechtbar. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Den Elbtunnel passieren täglich rund 12. 000 Fahrzeuge.

17.21 Uhr: Nahverkehr in Bayern vor dem Erliegen

Im öffentlichen Nahverkehr sind am Montag Warnstreiks in zahlreichen Städten angekündigt. Unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut.

Wie stark die einzelnen Städte betroffen sind, kommt auch auf deren Nahverkehr an. Busse fallen in der Regel seltener aus, weil hier oft auch Privatunternehmen für den Nahverkehr unterwegs sind. Die Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) kündigten an, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechterhalten zu wollen. Falls genug Personal zur Verfügung stehe, könnten einzelne Tram- und U-Bahnen auf den Linien U3 und U6 verkehren. Beim Busverkehr sieht es wahrscheinlich besser aus, denn rund die Hälfte aller Busse in München werden nicht von der MVG betrieben, sondern von privaten Firmen.

16.27 Uhr: Stillstand am Flughafen München

Am Flughafen München haben Mitarbeitende von Gepäckabfertigung und Sicherheitsdiensten bereits am Sonntag die Arbeit niedergelegt. Alleine heute beteiligten sich etwa 500 Mitarbeitende an dem Streik, schätzt Manuela Dietz von Verdi Bayern. Am Flughafen findet heute und morgen kein regulärer Passagier- oder Frachtverkehr statt. Heute sind über 700 Verbindungen von dem Streik betroffen, morgen werden es voraussichtlich nochmal so viele sein. Insgesamt könnten rund 200.000 Passagiere von dem zweitägigen Streik betroffen sein, teilt der Flughafen München in einer Pressemitteilung mit.

"Es ist sehr ruhig hier", sagte eine Flughafen-Sprecherin. Da es am Münchner Flughafen auch keinen Transitverkehr gibt, habe man bislang auch keine Feldbetten für gestrandete Passagiere aufstellen müssen. Einige Passagiere, die trotz des Streiks an den Airport gekommen sind, werden mit Bussen zu Flughäfen in der Nähe gebracht, die nicht bestreikt werden. So konnten etwa Reisende mit Ziel Antalya gegen Mittag mit einem Bus an den Flughafen Stuttgart fahren und von dort eine Maschine in die Türkei nehmen. Auch der Flughafen Memmingen hält den Flugverkehr noch aufrecht und ist Anlaufziel für einige gestrandete Passagiere aus München.

14.58 Uhr: Strack-Zimmermann: Streik völlig überdimensioniert

Beim für Montag angekündigten Streik überschreite Verdi die Grenzen. Das sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der BR-Sendung "Der Sonntagsstammtisch". Dass der Fernverkehr deutschlandweit eingestellt werde und damit ein ganzes Land in Geiselhaft genommen werde, sei "völlig überzogen". Millionen Menschen seien der Möglichkeit beraubt, zur Arbeit oder in den Urlaub zu fahren.

Sie warf der Gewerkschaft vor, den Streik zu nutzen, um Mitglieder zu gewinnen. "Natürlich haut Verdi da auf's Blech, um zu zeigen, wie stark sie sind", so Strack-Zimmermann. Sie erwartet im Nachgang des für Montag geplanten Streiks, dass die Gewerkschaft die Maßnahmen kritisch reflektiere. Denn besonders betroffen von den Ausfällen im öffentlichen Verkehr seien Menschen, die darauf angewiesen seien. "Die Reichen holen die Autos aus der Garage", so Strack-Zimmermann. Das schade auch der Umwelt.

14.34 Uhr: Verdi-Chef Werneke verteidigt im Interview mit BR24 Streik

Verdi-Chef Frank Werneke hat bereits am Freitag im Interview mit BR24 den großangelgten Warnstreik im Verkehrssektor verteidigt. Die Arbeitgeber hätten die Beschäftigten bislang nur mit warmen Worten versucht abzuspeisen. Streiks im öffentlichen Dienst seien immer auch mit Belastungen für die Bürger verbunden – wenn sich aber im Verkehrssektor nicht verbessere, "dann wird die Qual für die Fahrgäste dauerhaft sein", so Werneke. "Es ist manchmal besser an einem Tag ein deutliches Signal zu setzen, als Probleme jahrelang ungelöst zu lassen", fügte der Verdi-Chef hinzu.

13.20 Uhr: "Bürger in Geiselhaft" – Debatte um Streik

Vor den für Montag angekündigten massiven Warnstreiks im Verkehrssektor gibt es scharfe Kritik aus den Kommunen, von der Bahn und der Union. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verteidigte den Aufruf zum Streiken im Arbeitskampf dagegen. "Der Streik ist das letzte Mittel für uns", sagte die Verhandlungsführerin der EVG, Cosima Ingenschay, den Partnerzeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (Montagsausgaben). Deshalb hoffe die Gewerkschaft auf die zweite Verhandlungsrunde. "Aber wir schließen zum jetzigen Zeitpunkt nichts aus."

Die Präsidentin der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber, Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD), kritisierte die Gewerkschaften in der "Bild am Sonntag" scharf. "Das Bestreiken von Nahverkehr, Fernverkehr und Flughäfen ist überzogen und schädigt nicht nur das Ansehen des öffentlichen Dienstes, sondern insgesamt das Ansehen des Standortes Deutschland, der auf Mobilität angewiesen ist", sagte sie.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner (CDU) erklärte, es müsse "ernsthaft verhandelt, aber nicht mit einem Megastreik alle Bürger in Geiselhaft genommen werden."

13.11 Uhr: Vor dem Streik: Störung bei Lufthansa in Frankfurt

Einen Tag vor dem großen Warnstreiktag am Frankfurter Flughafen hat die Lufthansa mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Die größte deutsche Airline sprach von technischen Störungen bei externen IT-Dienstleistern, die am Sonntagmorgen das Einchecken am Schalter sowie beim Boarden am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beeinträchtigt hätten. Es kam zu Verspätungen oder Flugstreichungen, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage am Sonntag mitteilte. Fluggästen seien andere Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten worden. Gegen Mittag wurden die Probleme am Frankfurter Flughafen nach Unternehmensangaben behoben.

Auch am Münchner Flughafen sorgte eine technische Panne am Samstagabend für Annullierungen. Aufgrund eines Software-Ausfalls seien rund 40 Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Darüber hinaus habe es zahlreiche Verspätungen gegeben. Das Problem sei noch am Abend behoben worden.

12.08 Uhr: Freie Wähler üben Kritik an "unsinnigen Mega-Streiks"

Angesichts der aktuellen Warnstreiks fordern die Freien Wähler in Bayern die verhandelnden Tarifparteien zu einer raschen Verständigung auf. Fraktionsvorsitzender Florian Streibl sprach am Sonntag laut Mitteilung von "unsinnigen Mega-Streiks" und schloss sich der Kritik des Wirtschaftsverbandes vbw an, der die Warnstreiks am Donnerstag als unverhältnismäßig, unverantwortlich und wirtschaftsschädigend bezeichnet hatte.

"Streik ist ein Grundrecht, das zieht niemand in Zweifel. Doch es gibt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit", sagte Streibl. Es sei unverantwortlich, dass die Gewerkschaften in der laufenden Tarifrunde "zum wiederholten Mal Tausende von Bürgerinnen und Bürgern in Mithaftung nehmen".

11.39 Uhr: 500 Mitarbeitende bestreiken Flughafen München

Am Flughafen München haben Mitarbeitende von Gepäckabfertigung und Sicherheitsdiensten die Arbeit niedergelegt. Laut der Gewerkschaft Verdi beteiligen sich die Flughafen München GmbH, Aeroground München, die Sicherheitsgesellschaft Flughafen München GmbH und die FM Sicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH an dem Streik.

11.08 Uhr: Verdi-Chef Werneke verteidigt Warnstreik

Vor dem großangelegten Warnstreik im öffentlichen Verkehr morgen hat Verdi-Chef Werneke die Aktion nochmal verteidigt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, keiner wünsche sich einen unbefristeten Streik im öffentlichen Dienst. "Wir sind zu einem umfassenden Arbeitskampf in der Lage, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden", so Werneke.

Am Münchner Flughafen haben die Arbeitsniederlegungen bereit begonnen. Dort findet bis morgen kein regulärer Flugbetrieb statt. Betroffen sind nach Angaben der Flughafengesellschaft insgesamt rund 1.500 Verbindungen. Während Fluggäste heute zumindest noch auf Fernzüge der Deutschen Bahn ausweichen können, dürfte die Suche nach Alternativen morgen noch schwieriger werden. Denn die Bahn hat angekündigt, wegen des gleichzeitigen Streiks der EVG keine Fernzüge fahren zu lassen.

10.05 Uhr: Politikwissenschaftler sieht Augenmaß gewahrt

Der für Montag angekündigte gemeinsame Warnstreik von zwei Gewerkschaften ist nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Wolfgang Schroeder vertretbar. "Die Gewerkschaften arbeiten, soweit dies erkennbar ist, mit Augenmaß", sagte der Kasseler Professor dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf den Ausstand, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aufrufen. Der Wissenschaftler bewertet den Streik auch als zielführend im Hinblick auf einen erfolgreichen Lohnabschluss. Er dürfte unter anderem aufgrund der frühzeitigen Ankündigung auf Verständnis bei der Bevölkerung stoßen.

Gleichwohl kann Schroeder den Unmut mancher Menschen nachvollziehen, schließlich werde die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt. Doch ein Blick auf repräsentative Umfragen der zurückliegenden Jahre zeige eine hohe Zustimmungsrate: "So haben beispielsweise den Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die den Verkehr in den vergangenen Jahren oftmals lahmlegten, meist 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung zugestimmt."

06.34 Uhr: Streik am Flughafen München hat begonnen

Am Münchner Flughafen hat der zweitägige Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in den frühen Morgenstunden. Für voraussichtlich rund 200.000 Fluggäste bedeutet das, dass sie den zweitgrößten deutschen Flughafen heute und morgen entgegen ihrer ursprünglichen Reisepläne nicht nutzen können. Der Flughafen rät ausdrücklich davon ab, heute und am Montag trotz des Warnstreiks zum Airport zu fahren.

Zum Artikel Flughafen München dicht: Verkehrsstreik beginnt in Bayern

06.31 Uhr: Beamtenbund verteidigt Warnstreiks

Der Beamtenbund dbb die umfassenden Warnstreiks der Gewerkschaften verteidigt. "Das Angebot von Bund und Kommunen, fünf Prozent auf 27 Monate, hat die Kolleginnen und Kollegen stinksauer gemacht", sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur.

01.14 Uhr: Bahngewerkschaft: Keine Streiks an Ostern

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat einem Medienbericht zufolge weitere Warnstreiks während der bevorstehenden Osterferien ausgeschlossen. "Da wir mit Streiks die Arbeitgeber und nicht die Reisenden treffen wollen, werden wir rund um die Osterfeiertage nicht verhandeln", teilte die Gewerkschaft der Zeitung "Bild am Sonntag" laut einem vorab veröffentlichten Artikel mit. Streiks um die Feiertage könnten für alle Reisenden ausgeschlossen werden.