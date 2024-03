Vor dem Asylgipfel: Das fordern die Länder

Wie soll die Asylpolitik künftig laufen? Das wollen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten am Mittwoch ausloten. Anfang November 2023 waren Maßnahmen vereinbart worden. Nun wollen Bund und Länder analysieren, wie weit sie sind.

Sachsen-Chef Michael Kretschmer machte via "Bild" schon einmal deutlich, was er bei dem Gipfel einfordern wird – eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. "50.000 oder 60.000 Flüchtlinge pro Jahr – mehr können das erst mal für die nächsten Jahre nicht sein, weil wir so eine große Integrationsanstrengung haben", so der CDU-Politiker.

Diese Obergrenze ist Kretschmer zufolge bis 2030 nötig, weil Deutschland ausreichende Aufnahmekapazitäten fehlten. "Wenn Sie in die Kommunen schauen, wenn Sie sich anschauen, wie viele Integrationskurse es gibt und wie viele Deutschkurse, wie es in den Schulen aussieht – dann müssen wir diese Integrationsanstrengungen erst einmal leisten." Kretschmer hatte bereits 2023 ähnliche Forderungen gestellt. Kanzler Scholz bezeichnete die Diskussion damals als "heiße Luft".

Söder fordert "echten Richtungswechsel"

In den Vorbereitungen zu dem Treffen am Mittwoch gilt auch die künftige Finanzierung als strittig. Zwar hatten sich Bund und Länder auf den Übergang zu einer Pro-Kopf-Pauschale des Bundes für Flüchtlinge und Migranten geeinigt. Die Länder möchten nun aber eine Dynamisierung dieser Pro-Kopf-Pauschale erreichen, also eine stetige Steigerung.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hatte schon am Wochenende gesagt, wie er sich die Asylpolitik künftig vorstellt. Er verlange, so Söder, "jetzt sofort einen echten Richtungswechsel". Nach seinen Vorstellungen sollten Asylbewerber erst nach frühestens fünf statt drei Jahren volle Sozialleistungen erhalten. Und: "Neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine sollten künftig kein Bürgergeld beziehen, sondern nur Asylleistungen."

Straftäter und Verfassungsfeinde sollten konsequent abgeschoben werden. Söder forderte "zentrale Ausreisezentren des Bundes an Flughäfen, beschleunigte Asylverfahren und eine Erweiterung der Liste an sicheren Herkunftsstaaten". Außerdem brauche es endlich eine klar definierte Integrationsgrenze der Bundesregierung. "Sie macht deutlich, bis zu welchem Wert Integration leistbar ist. Ansonsten besteht die Gefahr von Parallelgesellschaften", sagte Söder.

Platzmangel: Wie Geflüchtete unterbringen?

Der Deutsche Städtetag hat derweil auf massive Probleme bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten hingewiesen. "Immer noch sind viele in Messehallen oder Zelten untergebracht, auch Familien mit Kindern", mahnte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes und Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU).

Die Länder müssten deutlich mehr Plätze in ihren Einrichtungen schaffen. Auch der Bund müsse eigene Unterbringungskapazitäten für die Erstaufnahme aufbauen. Bei der Integration der vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen seien die Städte ebenfalls dringend auf die Unterstützung der Länder angewiesen, sagte Lewe der Deutschen Presse-Agentur. "Es mangelt an Schul- und Kitaplätzen, Sprachkursen und vor allem Personal", fügte er hinzu.

Klare Bleibeperspektive und beschleunigte Asylverfahren gefordert

Ähnlich formulierte es auch André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. "Wir erwarten zumindest die klare Zusage, dass Bund und Länder dem Beispiel Hessens und weiterer Bundesländer folgen und verbindlich festlegen, Asylbewerber erst dann auf die Kommunen zu verteilen, wenn eine klare Bleibeperspektive besteht", zitieren die RND-Zeitungen. "Bis zu diesem Zeitpunkt sollten sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben", so Berghegger.

Berghegger betonte, dass Städte und Gemeinden derzeit die Hauptlast bei der Flüchtlingsaufnahme trügen. "Das muss sich ändern."

Wesentlicher Streitpunkt ist auch der Wunsch der Länder nach beschleunigten Asylverfahren. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fordern, dass diese noch weiter beschleunigt werden. Das geht aus dem aktuellen Erklärungs-Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Dies lehnen in der Ampel-Regierung bisher vor allem die Grünen ab.

Bund verspricht mehr Migrationsabkommen

Die Bundesregierung sagt laut Entwurf zu, dass sie sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen wolle, dass "Zurückweisungen im Zuge von Binnengrenzkontrollen weiter rechtsstaatlich korrekt erfolgen können". Sie werde zudem mit den Nachbarstaaten weiterhin über vorgelagerte Grenzkontrollen auf deren Staatsgebiet verhandeln.

Die Bundesregierung verspricht zudem mehr Migrationsabkommen mit Drittstaaten, die gleichzeitig eine Rücknahme abgelehnter Asylbewerber und die Anwerbung von Arbeitskräften umfassen sollen. Laut Entwurf verhandelt der Bund derzeit entsprechende Vereinbarungen mit der Republik Moldau, Kolumbien, Usbekistan, Kirgisistan, den Philippinen und Kenia. "Bei weiteren Abkommen wird die Bundesregierung insbesondere diejenigen Staaten in den Blick nehmen, aus denen die meisten irregulären Flüchtlinge mit geringen Anerkennungsquoten nach Deutschland kommen", heißt es zudem. Mit Georgien wurde ein Migrationsabkommen bereits abgeschlossen, mit Marokko ist es vereinbart.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters.