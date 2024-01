US-Vorwahlen: Trump - und wer ihn stoppen möchte

Joe Biden gegen Donald Trump: Das ist das Duell, dem die Welt am 3. November 2020 gebannt zusah und dessen Neuauflage sie für den 5. November 2024 erwartet. Nach dem Sturm aufs Kapitol ist aus einer Richtungswahl ein Kampf ums Überleben der amerikanischen Demokratie geworden. "Als wäre die Uhr der amerikanischen Demokratie am 6. Januar 2021 kaputtgegangen, dreht sich der Präsidentschaftswahlkampf drei Jahre später um die gleiche Debatte", urteilt die französische Tageszeitung "Le Figaro". "Vor den Vorwahlen in Iowa werfen sich die beiden gleichen Protagonisten, denen die Jahre keinen Gefallen getan haben, vor, eine Bedrohung für die Demokratie zu sein."

Drei Termine im US-Wahlkampfkalender sind entscheidend

Ob es zu Trump vs. Biden kommt, entscheiden – abgesehen von gesundheitlichen Unwägbarkeiten, die der 81-jährige Amtsinhaber und sein 77-jähriger Herausforderer geflissentlich ausblenden – die nächsten Wochen.

Drei Termine sind im US-Wahlkampfkalender besonders dick angekreuzt: der 15. Januar, an dem in Iowa der erste Vorwahl-Caucus (siehe unten) stattfindet und ein Schlaglicht auf die Chancen der Mitbewerber wirft; der "Super Tuesday" am 5. März, bei dem in 15 Staaten gleichzeitig die Vorentscheidung fällt; dazu kommt diesmal der 8. Februar, an dem der Supreme Court, das oberste US-Bundesgericht, über einen möglichen Wahlausschluss Trumps in einzelnen Bundesstaaten urteilt.

15. Januar: Vorentscheidung in Iowa

"Einer, der schlafen geht" ist die Bedeutung des indianischen "Ayuhwa", von dem der Knapp-3,2-Millionen-Einwohner-Staat im Mittelwesten seinen Namen hat. Iowa eröffnet traditionell den Reigen der US-Vorwahlentscheidungen. Wirtschaftlich rangiert der Bundesstaat im oberen Mittelfeld der USA, ist klar weiß, christlich und sehr ländlich geprägt. Wo der deutschstämmige John Froehlich 1892 den Traktor erfand, leben bis heute viele von Mais- und Kartoffelanbau oder Schweinezucht. Lange als "Swing State" mit wechselnden Mehrheiten gelistet, ging Iowa bei den beiden "Trump-Wahlen" 2016 und 2020 klar an die Republikaner.

Die neuen Umfragewerte in Iowa seien so gut, dass sie fast Angst machten, scherzte Ex-Präsident Trump Ende Dezember. Er hat dort offenbar viele Seelenverwandte. Die Zeitung "Des Moines Register" hat republikanische Vorwähler im Staat gefragt, ob die Tatsache, dass Trump seine Gegner als "Ungeziefer" bezeichnet und über illegale Migranten sagt, sie würden "das Blut unseres Landes vergiften", sie von einer Wahl Trumps abhalten könnten – was gut zwei Drittel der Befragten verneinten. 80 Prozent der republikanischen Vorwählerinnen und Vorwähler bezeichneten sich als "Lebensschützer", also dezidierte Abtreibungsgegner, mehr als 50 Prozent sind überzeugte Schusswaffenträger.

Zudem gab jeweils über die Hälfte der Befragten an, "politisch erschöpft" sowie "tief religiös" zu sein – was sich Trump aggressiv zunutze macht: Unter Biden würden Christen "verfolgt", verkündete Trump vor Ort und auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Außerdem habe Biden beim Entzünden seiner Weihnachtsbaumbeleuchtung die Geburt Jesu Christi nicht erwähnt.

Die Konkurrenten: Wer bleibt im Rennen?

Praktisch für Trump: Mit seiner christlichen Stimmungsmache trifft er zugleich zwei seiner drei relativ chancenreichsten Konkurrenten. Die außenpolitisch versierteste Kandidatin Nikki Haley – Ex-Gouverneurin von South Carolina (2011 bis 2017) und unter Präsident Trump US-Botschafterin bei der UNO – konvertierte erst vor ihrem Einstieg in die Politik vom Sikh-Glauben ihrer aus Indien eingewanderten Eltern zum Christentum. Der libertäre Biotech-Unternehmer und Millionär Vivek Ramaswamy (er will das FBI und die oberste Steuerbehörde abschaffen) ist der erste Hindu, der US-Präsident werden möchte.

Als zweiter Sieger nach Trump könnte daher Ron DeSantis aus dem Caucus in Iowa hervorgehen, der letzten Umfrage zufolge – wie Haley – rund elf Prozent der republikanischen Wähler von sich überzeugt. Der erzkonservative Gouverneur des 29 Wahlmänner starken Floridas ist evangelikaler Christ, mit einer gern in Szene gesetzten Bilderbuchfamilie, gibt sich als Vorkämpfer gegen eine "woke" Ideologie und vertritt eine knallharte Linie in der Migrationspolitik. Lange galt er als Trumps härtester Widersacher – was wohl auch dieser so sah und ihn als einzigen aus der Verfolgerriege mit Spottnamen wie "Ron DeSanctimonious" (der Scheinheilige) oder "Ron DeSaster" adelte. Noch im Mai 2023 stattete eine CSU-Reisegruppe um Andreas Scheuer DeSantis ihren Besuch ab. Zuletzt aber brachte sein elitär-abgehobenes Auftreten die Kampagne von DeSantis ins Trudeln.

In einem TV-Duell auf dem Sender CNN lieferten sich DeSantis und Haley am 10. Januar die inzwischen gewohnte Schlammschlacht. DeSantis nannte Haley "großmäulig", die antwortete, indem sie für eine Website ihres Wahlkampfteams warb, die angeblich Dutzende von DeSantis-Lügen auflistet. Kritik an Trump übten beide kaum.