Treffen mit DeSantis: Was macht die CSU in Florida?

Als "Donald Trump mit Hirn" - so wird der Gouverneur des Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, oft betitelt. Der Spitzname ist in erster Linie auf seine teils ultrarechten Ansichten zurückzuführen, die er mit dem ehemaligen US-Präsidenten gemeinsam hat. Die CSU stört sich daran aber offenbar nicht. Vertreter der Landesgruppe im Bundestag haben DeSantis diese Woche sogar in Florida besucht, was hierzulande für massive Kritik sorgt.

Scheuer betont transatlantische Zusammenarbeit

Andreas Scheuer, Mitglied der Landesgruppe im Bundestag, lobte DeSantis auf Twitter sogar für seine "starken außenpolitischen Einschätzungen". Man strebe eine gemeinsame amerikanisch-europäische Strategie mit den Asien-Pazifik-Staaten an. Worum es konkret bei dem Treffen ging, das ist derzeit noch unklar. Eine entsprechende Anfrage des BR blieb unbeantwortet.