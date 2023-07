Unesco beklagt den Verfall von Venedig

Venedig könnte bald auf der Liste gefährdeten Welterbes der Vereinten Nationen stehen. Das zumindest empfehlen Experten der UN-Kulturorganisation Unesco. Der italienischen Lagunenstadt drohten "irreversible" Schäden, falls die Behörden in Italien nicht mehr zu ihrem Schutz täten, begründete die Unesco am Montag in Paris ihre Empfehlung.

Massentourismus, Bauboom und Klimawandel

Eine Kombination der Folgen aus menschengemachten und natürlichen Faktoren verschlechtere in Venedig die Bausubstanz und lasse das Stadtgebiet "verfallen", hieß es. Dazu zählen neben den Auswirkungen des Tourismus, den Folgen des Klimawandels auch der Bau von Hochhäusern, die einen "erheblichen negativen optischen Eindruck" hinterließen. Viele dieser Probleme seien seit Jahren bekannt, doch Italien mache insgesamt "keine nennenswerten Fortschritte" bei der Bewältigung.

Durch die Statusänderung hoffen die Experten nun auf mehr Engagement lokaler, nationaler und internationaler Akteure. Über die Empfehlung des Unesco-Gremiums soll im September von den Mitgliedstaaten der UN-Organisation entschieden werden.

Venedig könnte Welterbe-Status verlieren

Die Einschreibung in die Liste gefährdeten Welterbes hätte Folgen. Damit verbunden sind konkrete Vorgaben zur Behebung oder Abwendung der Gefährdung, ein Programm für Abhilfemaßnahmen sowie ein verstärktes Monitoring. Ziel sei nicht die Abstrafung einer Stätte oder eines Staates, sondern die zügige und effektive Behebung der festgestellten Gefährdung, so die Unesco.

Wird alles erfolgreich umgesetzt, kann die Gefährdungs-Kennzeichnung wieder gestrichen werden. Verliert eine Stätte allerdings die Merkmale, die ihren außergewöhnlichen Wert ausmachen, kann ihr auch der Status als Welterbe entzogen werden. Zuletzt passierte das der britischen Küstenstadt Liverpool 2021.

Bis zu 100.000 Touristen pro Nacht

Seit 1987 sind Venedig und die dazugehörigen Lagunen Weltkulturerbe der Menschheit. Einer Einstufung als gefährdetes Unesco-Welterbe ist Venedig in der Vergangenheit bereits einmal entgangen. Damals waren die Kreuzfahrtschiffe das Problem, die durch ihre großen Wellen das Fundament der Stadt abtrugen. Venedig änderte daraufhin die Vorgaben.

Die im 5. Jahrhundert gegründete Inselstadt ist eine der meistbesuchten Städte der Welt, voller architektonischer Schätze und Kunstwerke. Zu Spitzenzeiten übernachten dort 100.000 Touristen pro Nacht, dazu kommen zehntausende Tagesbesucher.