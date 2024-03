Ukraine-Krieg "einfrieren": Pistorius widerspricht Mützenich

Die Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich aus der vergangenen Woche zu einem möglichen Einfrieren des Ukraine-Kriegs sorgen weiter für Diskussionen. Während Mützenich von Alt-Kanzler Gerhard Schröder Unterstützung bekam, ging Verteidigungsminister Pistorius auf Distanz. Außenministerin Annalena Baerbock erneuerte ihre Kritik. Wer den jüngsten UN-Bericht zu russischen Kriegsverbrechen im Osten der Ukraine lese, könne nicht mehr davon sprechen, dass man den Konflikt vielleicht einfrieren könnte, so Baerbock.

In einem vorab aufgezeichneten Interview mit den ARD-Tagesthemen verwies die Grünen-Politikerin unter anderem auf willkürliche Erschießungen in den von Russland besetzten Gebieten. Frauen müssten dort in Angst vor Vergewaltigungen leben, Kinder in Angst vor einer Verschleppung nach Russland. Dies sei alles andere als ein steriler eingefrorener Konflikt.

Pistorius: Diktatfrieden darf es nicht geben

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius ging auf Distanz zu seinem Parteikollegen Rolf Mützenich. "Es würde am Ende nur Putin helfen", sagte Pistorius am Montag nach einem Treffen mit dem polnischen Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau. Dies sei zwar eine Position, die man vertreten könne, um sich für den Frieden auszusprechen. "Aber einen Diktatfrieden darf es nicht geben und keinen Frieden, der dazu führt, oder einen Waffenstillstand oder ein Einfrieren, bei dem Putin am Ende gestärkt herausgeht und den Konflikt fortsetzt, wann immer es ihm beliebt."

Mützenich hatte vergangenen Donnerstag in der Bundestags-Debatte über eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper gefragt: "Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?" Dafür war er auch schon in den vergangenen Tagen aus Reihen der Koalitionspartner Grüne und FDP kritisiert worden.