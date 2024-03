Ukraine-Ticker: Putin - Offen für Feuerpause während Olympia

07.59 Uhr: Putin will mögliche Freilassung Nawalnys unterstützt haben

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach eigener Darstellung eine Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny aus dem Gefängnis wenige Tage vor dessen Tod unterstützt. Putin sagte in einer Pressekonferenz, ihm sei der Vorschlag unterbreitet worden, Nawalny im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freizulassen. Er habe zugestimmt, unter der Bedingung, dass der Oppositionspolitiker Russland verlasse und nicht zurückkehre.

Die Anmerkungen waren auch deshalb ungewöhnlich, weil Putin mehrmals den Namen des Kremlgegners nannte - was er in den vergangenen Jahren stets vermied. Über den Tod Nawalnys sagte er: "Es passiert. Es gibt nichts, das man dagegen tun kann. So ist das Leben." Es handele sich um einen "traurigen" Vorfall. Nawalny starb am 16. Februar unter ungeklärten Umständen in einer abgelegenen Strafkolonie in der Arktis. Die russischen Behörden haben die Ursache für den Tod des Politikers im Alter von 47 Jahren noch nicht offiziell bekannt gegeben. Viele westliche Politiker machten Präsident Putin persönlich verantwortlich, was der Kreml empört zurückwies.

07.32 Uhr: Finnische Außenministerin - Dürfen Ukraine-Krieg nicht einfrieren

Nach der Präsidentenwahl in Russland sieht die finnische Außenministerin, Elina Valtonen, Putin weiter gestärkt: "Ich finde wir unterschätzen Putin kollektiv und seine Macht weiterhin", sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Wir müssen verstehen, dass es noch viel schlimmer kommen kann", sagte Valtonen zur Gefährdung durch das angrenzende Russland. Finnland habe sich bereits seit Jahrzehnten auf eine russische Bedrohung vorbereitet und in die Verteidigung investiert.

Valtonen kritisierte die jüngste Aussage des SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich über ein mögliches Einfrieren des Ukraine-Kriegs: "Wenn wir im Westen versuchen, den Krieg einzufrieren oder uns zurückzuhalten und zu hoffen, dass der Krieg damit beendet wird, dann liegen wir einfach nur falsch. Solchen Führern wie Putin muss man einfach nur Grenzen setzen. Man muss sie stoppen, denn sonst stoppen sie nicht." Die Außenministerin lobte die deutsche Unterstützung für die Ukraine: Sie hoffe, dass "Deutschland einfach nur weitermacht mit dieser größeren Rolle, nicht nur was die Unterstützung der Ukraine angeht, sondern auch um die gemeinsame Abschreckung, die gemeinsame Verteidigung weiter auszubauen."

05.22 Uhr: Putin - Russland offen für Feuerpause während Olympia

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Angaben aufgeschlossen für Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine während der Olympischen Spiele. Er sei offen für die von Frankreich geäußerte Idee, sagte Putin am Sonntagabend in einer Rede nur Stunden nach seiner Wiederwahl. Dabei müssten aber die Interessen des russischen Militärs an der Front berücksichtigt werden.

Die Olympischen Spiele sind vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris. Wenn es Gespräche über einen möglichen Frieden mit der Ukraine geben sollte, müsste er überlegen, mit wem er das besprchen könnte, sagte Putin zudem. Er ließ durchblicken, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dafür nicht in Frage komme.

04.32 Uhr: Altkanzler Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte

Altkanzler Gerhard Schröder hat sich hinter das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine und die grundsätzliche Absage an eine Entsendung von Bodentruppen gestellt. "Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde", sagte der frühere SPD-Chef Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig forderte er eine deutsch-französische Initiative für Verhandlungen über eine Konfliktlösung in der Ukraine.

Auf die Frage, ob er sich einen "Friedenskanzler" Scholz wünsche, sagte der 79-Jährige: "Ja, den wünsche ich mir." Er fügte hinzu: "Wenn jemand als deutscher Bundeskanzler sich für den Frieden einsetzt, wenn jemand als Friedenskanzler beschrieben wird, ist das denn negativ?" Schröder ist seit seiner Kanzlerschaft von 1998 bis 2005 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundet und weiterhin für die mehrheitlich russischen Gesellschaften der Nord-Stream-Pipelines durch die Ostsee tätig. Er hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar als Fehler bezeichnet, hält aber dennoch an seiner Freundschaft zu Putin fest. Von der SPD-Spitze wird er daher ausgegrenzt, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn scheiterte.

03.43 Uhr: Russland wirft USA Blockade der Botschaft in Washington vor

Die russische Botschaft in den USA will laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in einer diplomatischen Note an die Regierung in Washington gegen angebliche Aktionen von US-Geheimdiensten während der russischen Präsidentschaftswahl am Sonntag protestieren. Geheimdienstmitarbeiter hätten "den Eingang zur russischen Botschaft blockiert und russische Bürger behindert, die zur Wahl gehen wollten", zitierte Tass den russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow.

01.43 Uhr: Pistorius reist nach Polen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Montag zu einem Besuch nach Polen. In Helenow nordöstlich von Warschau wird Pistorius mit militärischen Ehren von seinem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz empfangen, anschließend sind ein Vier-Augen-Gespräch sowie Beratungen im erweiterten Kreis geplant. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften der Ukraine-Krieg und die weitere Unterstützung Kiews bei der Verteidigung gegen die russische Armee stehen. Polen ist einer der wichtigsten militärischen Verbündeten der benachbarten Ukraine. Zudem ist das Land eine Drehscheibe für westliche Militärhilfe für Kiew.

00.23 Uhr: Putin warnt den Westen vor Drittem Weltkrieg

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach seiner Wiederwahl die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran die Nato, in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der Nato sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin am Sonntagabend in Moskau auf einer Pressekonferenz zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. "Ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand daran interessiert ist", wurde Putin weiter von der Staatsagentur Tass zitiert.

Nach Putins Worten sind in der Ukraine bereits zahlreiche Soldaten aus den Mitgliedsstaaten der Nato im Einsatz. "Das wissen wir bereits", sagte er. Man habe bereits Französisch und Englisch vernommen. "Das ist nichts Gutes, vor allem für sie, denn sie sterben dort in großer Zahl", sagte Putin - ohne diese Behauptung zu belegen.