Ukraine-Konflikt: Ex-Siko-Chef Teltschik warnt vor Eskalation

Der ehemalige Berater Helmut Kohls im Bundeskanzleramt und frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Horst Teltschik, befürchtet im Russland-Ukraine-Konflikt eine weitere Eskalation.

Putin wischt vieles "mit einem Federstrich vom Tisch"

"Putin hat leider seine eigenen Positionen - von seiner Amtsübernahme bis heute - dramatisch verändert", sagte Teltschik im Interview mit Bayern 2. "Alle Bekundungen der Zusammenarbeit, der Freundschaft, des Dialoges sind von Putin jetzt mit einem Federstrich vom Tisch gewischt worden. Und er hat praktisch einen kalten, wenn nicht sogar heißen Krieg begonnen", sagte er.

Verantwortung auch des Westens

Damit sei der Traum vom gemeinsamen europäischen Haus, wie Michail Gorbatschow es genannt habe, zerplatzt. Die Verantwortung dafür sieht der ehemalige Berater Helmut Kohls aber nicht nur bei Wladimir Putin: "Man kann schon sagen: Die Verantwortung liegt auch zu einem guten Teil bei der NATO, bei den Amerikanern, bei den Europäern, dass sie die Instrumente, die sie ja mitgeschaffen haben, nicht genutzt haben."

Unklar, ob Einmarsch geplant

Ob Putin nun, wie vielfach befürchtet, in die gesamte Ukraine einmarschieren will, ist nach Einschätzung des früheren Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz nicht absehbar. Teltschik wörtlich: "Ob er die ganze Ukraine schlucken will, weil die Ukraine für ihn plötzlich kein Staat ist, sondern Teil Russlands, das ist eine gefährliche Frage, denn das bedeutet in der Tat Krieg."