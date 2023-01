Tote durch Starkregen und Überschwemmungen in Neuseeland

Flughafen stoppte zeitweise alle Flüge

Wegen des Niederschlags wurden Schnellstraßen geschlossen. Am Flughafen Auckland saßen Hunderte Menschen über Nacht fest. Es wurden alle Flüge dort gestoppt. Teile des Flughafenterminals waren überschwemmt. Wegen einer Überflutung der Gepäckhalle könnten Passagiere ihr aufgegebenes Gepäck erstmal nicht zurückbekommen. Die Fluggesellschaft Air New Zealand teilte mit, sie habe am Samstagnachmittag (Ortszeit) Inlandsflüge von und nach Auckland wieder aufgenommen. Wann es wieder internationale Flüge gebe, sei unklar.

Elton John-Konzerte abgesagt

Wegen des Unwetters wurde ein Konzert von Elton John kurz vor dem geplanten Beginn abgesagt. Auch ein zweiter geplanter Auftritt Johns am Samstagabend (Ortszeit) wurde gestrichen.

Kritik an Bürgermeister

Dem Büro von Bürgermeister Wayne Brown wurde vorgeworfen, es habe den Ernst der Lage nicht deutlich genug kommuniziert. Der Notstand sei erst gegen 21.30 Uhr Ortszeit am Freitag erklärt worden. Brown wies die Kritik zurück: Bei der Bekanntgabe des Notstands habe die Meinung von Experten eine Rolle gespielt, erklärte er.

Mit Informationen von AFP, dpa und AP