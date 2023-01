"Vertrauen Sie mir": Die Kanzler-Kommunikation in Kriegszeiten

Nach der Panzer-Lieferung ist vor der Kampfjet-Lieferung? Kaum hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Monaten des Zögerns dazu durchgerungen, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 für die Ukraine freizugeben, schon meldete sich der stellvertretende ukrainische Außenminister zu Wort. Scholz‘ Entscheidung war noch nicht einmal öffentlich bekanntgegeben worden, da verkündete Andrij Melnyk bereits: Was die Ukraine nun benötige, sei eine Verstärkung ihrer Luftwaffe. Moderne Kampfjets, Eurofighter, Tornados.

Die Forderungen aus der Ukraine sind nicht weiter verwunderlich, sie gehen einher mit der raschen Dynamik des Krieges. Die undurchsichtige Kommunikation des Kanzlers in der Panzer-Debatte hat allerdings das Vertrauen bei einigen Bürgerinnen und Bürgern erschüttert: Wie viel ist das Versprechen des Kanzlers wert, der eine deutsche Lieferung von Kampfjets ausgeschlossen hat?

"Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung"

Nüchtern, fast stoisch, verkündete Scholz am Mittwoch im Bundestag seine Entscheidung zur Kampfpanzer-Lieferung. Die zentrale Botschaft des Kanzlers an diesem Tag: Deutschland werde weiter Unterstützung für die Ukraine ermöglichen, aber "ohne, dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen". Das sei möglich durch die enge Abstimmung mit westlichen Partnern, allen voran den USA, die gleichzeitig einer Lieferung von Abrams-Kampfpanzern zugestimmt haben. Dadurch ist die Entscheidung kein deutscher Alleingang mehr, sondern wird von mehreren Schultern getragen. An die Menschen gerichtet, die sich Sorgen machen, Deutschland könnte in den Krieg hineingezogen werden, sagte Scholz: "Vertrauen Sie mir. Vertrauen Sie der Bundesregierung."

Im Bundestag wurde nach der Rede des Kanzlers mehrheitlich applaudiert – im Netz sind die Reaktionen deutlich gespaltener: "Vertrauen, genau das ist das Problem. Keine Impfpflicht, keine Waffen, keine schweren Waffen, keine Panzer, keine Kampfpanzer. Kein Krieg?" schreibt etwa ein Twitter-User und fügt hinzu: "Der Regierung kann ich nicht mehr trauen". Ein weiterer zweifelt an der Aufrichtigkeit des Kanzlers: Wenn Scholz die Menschen aufrufe, ihm zu vertrauen, "dann weiß ich jetzt schon, es wird zum heißen Krieg mit Russland kommen."

Was brachte Scholz zum Umdenken?

Ist es das lange Zögern des Kanzlers in der Panzer-Frage, gefolgt von einer plötzlichen Entscheidung, das einige Bürgerinnen und Bürger an seinen Aussagen zweifeln lässt? Einen ersten Antrag zur Lieferung von Panzern hatte Kiew bereits eine Woche nach Kriegsbeginn an die Bundesregierung gestellt. Nach und nach genehmigte Berlin die Lieferung von Gefechtshelmen, Flugabwehrraketen und Panzerfäusten, schließlich folgten Haubitzen und Schützenpanzer vom Typ Marder. Sprach man Scholz jedoch auf den Leopard an, herrschte über Monate hinweg eisernes Schweigen.

Viele dürften sich gefragt haben, was sich an diesem Mittwoch im Januar an der Lageeinschätzung im Kanzleramt geändert hat. War es der Druck von außen, von den anderen Parteien und westlichen Partnern, der immer größer wurde? Lässt sich die plötzliche Entscheidung zur Kampfpanzer-Lieferung auf die militärische Lage in der Ukraine zurückzuführen? Oder war tatsächlich so viel Zeit nötig, um sich mit anderen Ländern abzustimmen und eine Unterstützer-Allianz zu bilden?

"Allein die Tatsache, dass die letzten zwei, drei Wochen unglaublich viel spekuliert worden ist über diese Motive und viele Menschen darauf keine Antwort hatten - das allein ist schon etwas, was Vertrauen zerstören kann", sagt der Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Interview mit BR24. Gerade, wenn man seine Haltung zu einem so wichtigen Thema ändere, "dann gebietet es meines Erachtens schon der Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern, konkreter zu erklären, was nun die Bewertung der Situation verändert hat".