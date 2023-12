Tierfreie Alternative: Start-ups brüten über veganem Ei-Ersatz

Immer mehr Menschen ernähren sich ganz oder teilweise vegan – aus Tierschutzgründen oder als Beitrag zum Klimaschutz. Viele kochen oder backen auch einfach ab und an für Freunde oder Familienmitglieder, die keine tierischen Produkte konsumieren. Besonders beim Backen stellt sich dann die Frage: Was als Alternative für das Ei hernehmen?

Das können je nach Backwerk Apfelmus, Bananen, Aquafaba, also das Abtropfwasser von Bohnen oder Kichererbsen, oder auch Leinsamen sein. Die Ergebnisse reichen in der Regel von sehr gut bis eher bescheiden. Aus Sicht von Marius Henkel braucht das nicht zu verwundern. Solche Alternativen könnten nicht "alle Eigenschaften des Eis nachbilden", meint der Professor für Cellular Agriculture an der TU München.

Wunderwerk Ei

Das Ei an sich ist sehr komplex – auch wenn es nicht so aussieht. Doch "Eigelb und Eiklar sind im Prinzip zwei unterschiedliche Produkte", erklärt Henkel, "mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften". Eier können binden, gelieren, schäumen – was sie für die Industrie sehr interessant macht. Von der Zusammensetzung her besteht ein Ei aus verschiedenen Proteinen, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Alles eben, was ein Küken zum Leben benötigt. Wer das im Labor nachbauen möchte, hat es nicht leicht.

Ernährungstransformation nötig

Die Lebensmitteltechnologin Verónica García-Arteaga hat es trotzdem gewagt. Es war der hohe Eier-Konsum ihrer Landsleute, der die gebürtige Mexikanerin zum Nachdenken brachte. Die Vegetarierin begann, die Haltungsbedingungen von Legehennen zu recherchieren und versuchte, auf Eier zu verzichten.

Doch es fiel ihr schwer. Und so reifte ihr Entschluss, dass es auch mit Blick auf künftige Generationen Alternativen brauche, um die Menschen zu ernähren. Am Fraunhofer-Institut in Freising entwickelte sie schließlich ein Ei, das nicht auf Kosten von Umwelt und Tieren gehen sollte.

Erstes komplett veganes Ei

Mit ihrem Berliner Start-up Neggst will sie das erste komplett vegane Ei auf den Markt bringen. Und zwar inklusive Schale. Es soll dem Hühnerei möglichst ähnlich sein und genauso verwendet werden können: als Spiegelei, als Rührei oder zum Backen.

Die größten Schwierigkeiten hatte die junge Wissenschaftlerin bei der Entwicklung des Eiklars. "Wir mussten etwas finden, was transparent ist wie ein Hühnerei, aber auch mit dem richtigen Proteingehalt", erzählt Verónica García-Arteaga. Entweder wurde es zu flüssig, dann passte die Textur nicht oder die Farbe wurde aufgrund der gelösten Pflanzenproteine zu trüb. Jetzt ist das Eiklar von Anfang an weiß und etwas dickflüssiger, aber sobald es in der Pfanne anbrät, ist es optisch kaum von einem echten Spiegelei zu unterscheiden.

Zusammensetzung des Pflanzen-Eis

Die genaue Formel ist Betriebsgeheimnis. Im Eiklar vernetzen sich Proteine aus Hülsenfrüchten wie Erbsen oder Ackerbohne mit pflanzlichen Geliermitteln wie Algenextrakten. Die aktuelle Rezeptur für das Eigelb enthält unter anderem auch Süßkartoffel und natürliches Beta-Carotin für die Farbe. Hinzu kommen natürliches Aroma, verschiedene Mineralien und Pflanzenöl. Bei richtiger Mischung entsteht eine orangefarbene Emulsion.

Die nächste Hürde war, Eiweiß und Eigelb zusammenzukriegen. Denn normalerweise würden sich die zwei Flüssigkeiten mischen. Die Lösung: Das Calcium im Eigelb bildet bei Kontakt mit dem Algenextrakt im Eiklar eine stabile Membran. So bildet das Eigelb tatsächlich einen Dotter samt Dotterhaut aus und vermischt sich nicht mit dem Eiweiß.