Start-up: Metzgersohn entwickelt vegane Fleischalternative

Michael Walk Junior hätte es sich leicht machen können. Nach einer Metzgerlehre in Schongau hätte er in den Betrieb des Vaters einsteigen und irgendwann mal die 24 Filialen übernehmen können. Doch der 30-Jährige wollte es anders. Er studierte in Berlin Wirtschaftspsychologie und Innovationsmanagement. Und er arbeitete mit Start-ups aus dem Lebensmittelbereich zusammen.

Dabei machte sich der Metzgersohn Gedanken, ob nicht nur Großkonzerne, sondern auch der Mittelstand den Trend zur pflanzlichen Ernährung bedienen könnte. "Ich bin ein bisschen das schwarze oder grüne Schaf in der Familie, das andere Wege einschlägt", sagt er. So entstand die Idee, eine eigene Produktionsfirma zu gründen.

Vater befürwortet den Schritt

Nun könnte man meinen, der Vater, ein eingefleischter Metzger, würde einen solchen Schritt verurteilen. Er habe aber keine Vorurteile gegenüber pflanzlichen Produkten, sagt Michael Walk Senior. Zu einer ganzheitlichen Ernährung gehöre gutes Fleisch, aber auch gute pflanzliche Produkte. "Und an und für sich ist die Technologie bei der Herstellung ja ähnlich. Da geht es ums Schneiden, Würzen, um guten Geschmack, um ein reines gutes Produkt", sagt Metzger Michael Walk Senior.

Sohn und Vater haben die Firma "Vemiwa" gegründet, die pflanzliche Fleischalternativen anbietet. Im schwäbischen Königsbrunn fanden sie einen geeigneten Produktionsstandort und im Frühjahr 2023 legte der Metzgersohn los.

Vegane Fleischalternative - ohne Zusatzstoffe

Vegane Ersatzprodukte gibt es viele. Doch oft wirkt die Zutatenliste abschreckend. Um eine fleischähnliche Struktur zu bekommen, wird häufig mit Zusätzen und Verdickungsmitteln nachgeholfen. Die sind zwar meist natürlich und somit gesundheitlich unbedenklich, aber Verbraucher bevorzugen häufig Produkte, die nicht auch aus einem Chemiebaukasten stammen könnten. Michael Walk hat deshalb für sich den Anspruch, seine Produkte so "clean" wie möglich zu machen. Er will mit wenigen bis keinen Zusatzstoffen auskommen und weder Aromen noch Farbstoffe verwenden.

"Extruder" als Herzstück der Produktion

Um das zu schaffen, benötigt er eine Maschine, die in der Lage ist, die Zutaten Erbsenprotein, Erbsenfasern, Wasser und Öl unter hohem Druck und großer Hitze so stark zu verkneten, dass die Proteine Fasern ausbilden und die Masse zusammenhalten. Das gelingt mit einem sogenannten "Extruder". Der Prozess an sich ist nicht neu. Der Ursprung des Verfahrens liegt in der Umformung oder Formgebung von Werkstoffen und wurde bereits 1797 in England zur Herstellung nahtloser Bleirohre eingesetzt. In den 1930er-Jahren fand die erste beheizte "Schneckenpresse" Einsatz in der Kunststoffindustrie.

Auch in der Lebensmittelproduktion wird die Extrusion schon lange eingesetzt, so zum Beispiel bei der Herstellung von Nudeln, Müsliriegeln oder Erdnussflips. Aus heutiger Sicht überraschend, dass bereits in den 1960er-Jahren entfettete Sojamehle zu trockentexturierten Sojaproteinen und damit zu ersten Fleischalternativen verarbeitet wurden.

Innenleben des Extruders ist streng geheim

Das Innenleben eines Extruders ist ein vom jeweiligen Nutzer streng gehütetes Geheimnis und ähnlich unantastbar wie der exakte Bierbrauprozess. Zunächst werden die Rohstoffe über Pumpen und Dosiergeräte eingefüllt und über eine Schnecke eingezogen. Durch die Rotation der Extruder-Schnecken wird das Material mechanisch geknetet und gemischt. Das Ganze läuft bei Temperaturen von 100 bis 150 Grad ab, wodurch eine sogenannte "Schmelze" entsteht.

Am anderen Ende des Extruders kommt ein Endlosstrang heraus, der aussieht wie flach gepresste Knete. Bei Michael Walk wird dieser Strang zuerst händisch in Stücke geschnitten und dann von einer Schneidemaschine in noch kleinere Stücke, die bereits so aussehen wie Geschnetzeltes.

Allerdings sei der Weg dorthin nicht einfach gewesen, sagt Walk: "Bis man aus der Maschine ein Produkt herausbringt, das verwertbar ist, dauert es einfach eine Weile. Wir haben eine sehr lange Zeit nur Brei produziert. Da muss man schauen, dass man durchhält."