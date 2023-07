Wo steckt die Löwin? - "Es kann nicht tagelang so weitergehen"

Ausnahme-Zustand im Süden von Berlin, seit der Nacht auf Donnerstag: Eine gefährliche Raubkatze soll umgehen, mutmaßlich eine Löwin, aber genau weiß man es nicht. Die Polizei tappt auf ihrer Suche bisher im Dunkeln, trotz Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten.

An diesem Freitag soll noch intensiver gesucht werden: mit Fährten- und Spürhunden und mit Hilfe von Experten, die Tierspuren auswerten können. Sie sollen unter anderem ein Haar untersuchen, das an einem Baum gefunden wurde und von der Löwin stammen könnte.

Schon zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung

Außerdem geht die Polizei den vielen Hinweisen nach, die aus der Bevölkerung gekommen sind: unter anderem Fotos mit angeblichen Aufnahmen des Tieres, die schon ein paar Tage alt sein sollen.

Auch einem "Löwengebrüll" sind die Ermittler nachgegangen - ohne Erfolg. Denn es war nicht die Raubkatze, die da brüllte, sondern Menschen, die sich einen Spaß machten aus der verzweifelten Löwinnen-Suche.

Berliner Remmo-Clan schaltet sich ein

In den sozialen Medien ist die Löwin aktuell das Thema. Auch der arabisch-stämmige Remmo-Clan trägt seinen Teil dazu bei: Firas Remmo, einer der Söhne von Clan-Oberhaupt Issa Remmo, schreibt auf Instagram: "Wenn jemand was weiß, bitte erst mir Bescheid geben. Dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trottel sie abknallt."

Und bei allem Ernst der Lage gibt es auch immer mehr scherzhafte Kommentare. So twittert der "Postillon" das Bild einer Löwin mit blauem Auge - und schreibt darüber: "In den falschen Ort eingedrungen, Löwin in Berliner Freibad verprügelt".