Warnung vor "Kriegsbeteiligung": Scholz begründet Nein zu Taurus

Der Kanzler warnt vor einer "Kriegsbeteiligung"

Scholz betonte zudem bei der Chefredaktionskonferenz der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf Taurus: "Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein." Deshalb stehe eine Lieferung nicht als Handlungsoption auf der Tagesordnung. "Diese Klarheit ist auch erforderlich. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun", sagte der Kanzler.

Scholz erklärte zu einer Taurus-Lieferung weiter: "Es ist eine sehr weitreichende Waffe. Und das, was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat." Er sei verwundert darüber, dass diese Frage immer wieder gestellt werde.

Einsatz der Bundeswehr nötig? Widerspruch aus der Ampel

Nach Angaben des Executive Editor von "Politico Germany", Gordon Repinski, der an der Chefredakteurskonferenz teilnahm, stellt Scholz eine direkte Verbindung zwischen einer Taurus-Lieferung und einer Stationierung deutscher Soldaten in der Ukraine her. Es dürfe "keine Bundeswehr-Soldaten auf ukrainischem Boden geben, diese würde eine Taurus-Lieferung aber notwendig machen", habe Scholz gesagt.

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, widersprach den Einwendungen des Bundeskanzlers gegen eine Taurus-Lieferung umgehend. Der Einwand des Kanzlers sei ein "längst widerlegtes Argument", schrieb die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag auf X: "Deutsche Soldaten werden für Taurus NICHT auf ukrainischem Boden benötigt. Die Behauptung des Bundeskanzlers ist falsch."

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Robin Wagener pflichtete Strack-Zimmermann bei: "Ich fürchte, der Bundeskanzler wurde falsch beraten", schrieb er auf X. "Es braucht KEIN Bundestagsmandat. Der Taurus kann - wie andere Systeme - unabhängig der Bundeswehr eingesetzt werden."