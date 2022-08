Tagesgespräch: Wie präsent ist der Ukraine-Krieg noch für Sie?

Die Ukraine feiert heute ihre Unabhängigkeit - genau sechs Monate nach dem Angriff Russlands. Es ist ein trauriger Nationalfeiertag, denn der Krieg ist noch lange nicht vorbei, so scheint es. Was ist aus dem anfänglichen Schock und dem Entsetzen des Westens geworden? Welche Konsequenzen haben wirtschaftliche Sanktionen und Waffenlieferungen bisher gehabt? Sind unsere Möglichkeiten jetzt ausgereizt? Wie blicken Sie inzwischen auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine? Und: Auf was muss sich der Westen noch einstellen?

Wie viel Sicherheit gibt es für Europa?

Eins zumindest scheint sicher: Wir haben es mit einem langen und einem schwierigen Konflikt zu tun. Die Veränderungen an der Front sind aktuell gering. Sind Waffenlieferungen wirklich der beste Weg, um den Krieg abzukürzen? Wird ein Verhandeln mit Russlands Präsident Wladimir Putin möglich sein? Wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft und was könnten nächste Schritte sein? Was denken Sie: Was kann die westliche Unterstützung auf Dauer leisten, und wie groß ist Ihr Wunsch nach Normalität?

