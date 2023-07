Sturmtief "Poly": Orkanböen im Norden, Gewitter in Bayern

Mit stürmischem Wind und orkanartigen Böen fegt das Sturmtief "Poly" am Mittwoch über Teile Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern in Teilen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hamburgs. Wegen der erwarteten Unwetter entfiel in Niedersachsen teilweise der Unterricht. In Hamburg sollten mehrere Friedhöfe ab dem Mittag geschlossen werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor unnötigen Autofahrten und ruft dazu auf, windanfällige Gegenstände zu sichern. Auch im Süden erwarten Meteorologen Gewitter, Schauer und Sturmböen.

Gewitterfront durchzieht Bayern

In Bayern werden vereinzelt starke Gewitter erwartet. Von Westen ziehen schauerartiger Regen, Schauer und einzelne, teilweise starke Gewitter über den Freistaat hinweg. In Nordbayern soll es bis zum Nachmittag gewittern. Im östlichen Alpenvorland kommt es laut DWD in der ersten Nachthälfte zum Donnerstag zu abklingende Gewitter. Auch mit Böen bis 80, vereinzelt um 90 Stundenkilometern sowie mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel muss gerechnet werden.

Vor allem in Franken kann es bis heute Abend zu Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern kommen, in Schauernähe erreichen stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometer, in den Kammlagen der Rhön bis 80 Stundenkilometer aus Südwest bis West.