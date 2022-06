SPD-Verteidigungspolitiker Hellmich weist Putins Drohung zurück

Wladimir Putin hat Schweden und Finnland davor gewarnt, Nato-Truppen und militärische Infrastruktur der Allianz auf ihrem Territorium zu stationieren. Sollten sich die nordeuropäischen Länder zu einem solchen Schritt entschließen, werde Russland entsprechend reagieren, sagte der russische Präsident.

Hellmich: Putin hat keinen Anlass für Drohung

Der SPD-Verteidigungspolitiker Wolfgang Hellmich hat diese Drohung an Finnland und Schweden als unbegründet zurückgewiesen. "Es gibt im Moment gar keine Planungen, Nato-Truppen auf dem Boden Finnlands und Schwedens zu stationieren", sagte der SPD-Politiker im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

Beide Länder brächten in die Nato ohnehin starke Armeen ein. Deshalb, so der SPD-Politiker weiter, sehe er Putins Drohung als "leer" an. Sie habe auch keinen Anlass. Außerdem gehe es niemanden etwas an, wer dem Bündnis der Nato beitrete, so Hellmich.

Nato: Schweden und Finnland können Mitglieder werden

In dieser Woche halten die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten ein Gipfeltreffen in Madrid ab. Sie haben dort unter anderem die Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gezogen: Das Bündnis erklärte Russland im neuen Strategie-Papier zur größten Bedrohung. Zudem wurde die Aufnahme von Schweden und Finnland eingeleitet.

Im Video: Putin droht Schweden und Finnland