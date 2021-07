Spahn und Seehofer: Team Vorsicht beim Corona-Urlaub

Der Bundesgesundheitsminister hat sich klar positioniert: im Team Vorsicht. Jens Spahn (CDU) will sich nicht drängen lassen. Nicht von reisehungrigen Urlauberinnen und Urlaubern, nicht von ungeduldigen Ministerpräsidenten und -präsidentinnen. Er bleibt dabei: Portugal und das Vereinigte Königreich bleiben weiterhin Virusvariantengebiete wegen der Delta-Variante.

Virusvariantengebiet bedeutet: 14 Tage feste Quarantäne

Wer aus einer Virusvariantenregion einreist (das können ohnehin nur deutsche Staatsangehörige oder Menschen mit festem Wohnsitz in Deutschland), muss vor Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen. Er muss eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, und er muss nach seiner Rückkehr 14 Tage in Quarantäne, die nicht verkürzt werden kann. Ist das sinnvoll, wo doch auch in Deutschland bald Delta die dominierende Variante ist?

Jens Spahn rechnet damit, dass noch im Juli ein Anteil von 70 oder 80 Prozent erreicht wird. Deutschland müsste sich dann selbst als Risikogebiet einstufen. Und er gibt zu erkennen: Wenn das Auswärtige Amt, das Bundesinnen- und das Bundesgesundheitsministerium zu dem Schluss kommen, dass es in Deutschland so viele Delta-Infektionen gibt wie in Portugal oder Großbritannien, dann können beide Länder heruntergestuft werden, zu Hochinzidenzgebieten. Das könnte in wenigen Tagen so kommen.

Seehofer knöpft sich UEFA vor: "Absolut verantwortungslos"

Im Team Vorsicht spielt auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an der Seite Spahns. Seehofer macht keinen Hehl daraus, dass er der Entscheidung der UEFA, ausgerechnet in Großbritannien Fußball-Spiele mit hoher Fanbeteiligung im Stadion abzuhalten, wenig abgewinnen kann: "Ich halte die Entscheidung der UEFA für absolut verantwortungslos", sagt Seehofer und setzt noch eine Stichelei obendrauf: Er habe ein bisschen den Verdacht, dass es dabei "nur um Kommerz" geht.