So sparen Sie Geld mit Strom vom Balkon

Schon für Hauseigentümer ist es kaum möglich, eine Ölheizung kurzfristig gegen moderne Heiztechnik mit erneuerbaren Energien auszutauschen. Wegen Handwerkermangel und Lieferengpässen ist dafür ungefähr ein Jahr einzuplanen und in der Regel einige zehntausend Euro. Wer in einer Eigentumswohnung wohnt, hat oft noch höhere Hürden. Vor allem der Abstimmungsprozess ist komplizierter. Was kann man kurzfristig tun?

Selbst Strom erzeugen ist kurzfristig möglich

Hansgeorg Lichte besitzt eine Eigentumswohnung und hat genau diese Erfahrungen gemacht. Die Gasheizung in seiner Wohnanlage ist nicht einfach mal schnell ausgetauscht. Doch abwarten und nichts tun, kam für ihn nicht in Frage und so hat er sich erst mal für ein eigenes kleines Stromkraftwerk entschieden - auf seinem Balkon. Denn klar ist: In Zukunft brauchen wir mehr Strom zum Heizen und Tanken und natürlich im Alltag. Der hat sich für ihn jetzt verändert. Wenn am späten Vormittag die Sonne auf seine an der Balkonbrüstung befestigten Module scheint: "Dann schalt ich meine Spülmaschine ein, anstatt so wie früher, am Abend." So verbraucht Hansgeorg Lichte den erzeugten Strom selbst und muss weniger von seinem Energieversorger beziehen.