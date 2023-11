Ist die Flüchtlingsverteilung in Deutschland unfair?

Je mehr Flüchtlinge kommen, desto größer scheint die Belastung der Kommunen zu sein. Daher fordern besonders Stadtstaaten wie Bremen oder Berlin regelmäßig einen neuen Verteilschlüssel innerhalb Deutschlands. Ihr Argument: Auf dem Land sei mehr Platz als in der Stadt.

Die Krux mit dem Königsteiner Schlüssel

In Bayern aber wehrt sich Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegen den Vorwurf am Verteilmechanismus – den Königsteiner Schlüssel. Dieser regelt die Verteilung der Migranten in Deutschland und gewichtet dabei die Bundesländer nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl: "Wenn Bremen zuhauf Geld bekommt aus dem Länderfinanzausgleich aus Bayern, dann finden sie den Schlüssel überhaupt nicht unangemessen", sagt Herrmann im BR24-Interview.

Seit Jahren kommen aber auch wissenschaftliche Untersuchungen zum Schluss, dass der Königsteiner Schlüssel ein in Teilen unfaires System ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise kritisiert in einer Studie, dass es eigentlich keine Rechtfertigung mehr gebe, den in die Jahre gekommenen Verteilungsmechanismus weiter zu verwenden.

Wer trägt welche Last?

Zwar liegt Bayern mit rund 35.500 gestellten Asylanträgen von Januar bis September dieses Jahres auf Platz zwei aller Bundesländer – nur in Nordrhein-Westfalen wurden mehr Anträge gestellt, wie Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zeigen. Es gilt aber zu bedenken: Bayern ist das größte Bundesland, mit der zweitgrößten Bevölkerung.