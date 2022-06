Selenskyj fordert klare Unterstützung von Scholz

Für einen Fototermin möchte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht in die Ukraine fahren - das machte er bereits deutlich. Berichten zufolge könnte nun aber bald eine Reise anstehen. Dazu stellte Wolodymyr Selenskyj direkt klar: "Wir möchten auch nicht, dass er nur zu einem Fototermin kommt." Stattdessen nannte er in einem Interview des ZDF-"heute journals" mehrere Punkte, welche Unterstützung nötig sei. "Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden", so Selenskyj am Montagabend. Deutschland dürfe keinen Spagat zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland versuchen.

Selenskyj: Scholz soll EU-Mitgliedschaft der Ukraine unterstützen

Selenskyj sagte weiter, er wünsche sich, dass der Bundeskanzler persönlich die EU-Mitgliedschaft der Ukraine unterstütze - "dass er persönlich zuversichtlich ist". Er erwarte, dass die Europäische Union seinem Land noch im Juni den Status eines Beitrittskandidaten zuerkenne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende in Kiew angekündigt, die Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine Ende kommender Woche abzuschließen.

Selenskyj erkennt "eine gewisse Skepsis"

Kritisch fügte Selenskyj an, in der Zeit vor Scholz' Amtsantritt, also während der Kanzlerschaft Angela Merkels (CDU), habe "eine gewissen Skepsis" in der politischen Führung Deutschlands geherrscht, was einen EU- und Nato-Beitritt seines Landes angehe. "Es gab diese Haltung und ich bin zuversichtlich, dass sich diese Haltung ändern wird, so wie das gerade aussieht."