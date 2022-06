Lauterbach bietet "Hilfspaket" für Verletzte in Ukraine an

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will bei seiner Reise in die Ukraine am Freitag einen Eindruck davon gewinnen, wie es um die Versorgung steht und wie Deutschland helfen kann. "Hier ist so viel Elend durch diesen barbarischen Angriffskrieg entstanden", sagte der SPD-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". Deshalb wolle er der von Russland angegriffenen Ukraine ein "Hilfspaket" für die Versorgung von Kriegsverletzten anbieten.

Lauterbach kündigt "Hilfspaket" für die Ukraine an

Lauterbach war in der Sendung vom Freitagmorgen aus Polen zugeschaltet. Er reise auf Einladung des ukrainischen Gesundheitsministers. Er sei mit einem Team von Chirurgen und Spezialisten unterwegs, "um zu helfen bei der Versorgung von Schwerstverletzten mit Brandwunden - da wollen wir ausbilden, da wollen wir das aufbauen".

Hilfe bei der Versorgung, mit Prothesen und telemedizinischer Unterstützung

Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, will Lauterbach mit Prothesen helfen. Darüber hinaus gehe es auch um telemedizinische Unterstützung bei schweren Eingriffen. Lauterbach erwähnte außerdem eine Geberkonferenz an diesem Freitag im westukrainischen Lwiw. Angaben seines Ministeriums zufolge dient sie dem Aufbau eines Rehazentrums für Kriegsversehrte. Außerdem wolle Lauterbach mehrere Krankenhäuser besuchen.