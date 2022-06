Zugunglück bei Garmisch: Bergung von Lok und Waggon

Elf Tage nach dem Zugunglück in Burgrain sollen am Vormittag die Lok und der letzte Waggon geborgen werden - mithilfe eines speziellen Schienenkrans. Der Regionalzug war am 3. Juni entgleist. Fünf Menschen starben, fast 70 wurden verletzt.