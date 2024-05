Schon ab Mittwoch: Staureiches langes Wochenende steht an

Auf Kurzurlauber kommt am langen Himmelfahrtswochenende nach ADAC-Angaben viel Stau zu. Starker Reise- und Ausflugsverkehr insbesondere bei schönem Wetter sowie fast 1.300 Baustellen erfordern viel Geduld.

Staugefahr besteht speziell in den Ballungsräumen, auf den Reiserouten in Richtung der Alpen und der Küsten sowie auf den Zufahrtsstrecken der Naherholungsgebiete, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte.

Mittwoch vor Christi Himmelfahrt traditionell staureich

Die erste Stauspitze erwartet der ADAC bereits am Mittwoch von etwa 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Dabei erinnerte der Autoklub daran, dass im vergangenen Jahr der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt mit 2.250 Staustunden einer der staureichsten Tage des ganzen Jahres war. Verkehrsdichter war nur der 29. September 2023, ein Freitag, als viele Menschen das lange Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit für Kurzurlaube nutzten.

Die Rückreisewelle werde dann von Sonntagnachmittag bis in den Abend ihren Höhepunkt erreichen. Am Himmelfahrtswochenende haben acht Bundesländer so etwas wie Kurzferien. In Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Freitag offiziell schulfrei. An dem Freitag und am Samstag werde es auf den Straßen eher ruhig sein, erklärte der ADAC.

