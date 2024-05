Angriff auf SPD-Politiker: Drei weitere Beschuldigte ermittelt

Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer

Der SPD-Politiker Ecke war am Freitagabend in Dresden niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten, sagte Sachsens SPD-Chef Henning Homann. Er wurde am Sonntag operiert. Kurz vor dem Angriff auf Ecke hatte laut Polizei mutmaßlich dieselbe Gruppe in der Nähe einen 28 Jahre alten Wahlkampfhelfer der Grünen ebenfalls verletzt. In den vergangenen Tagen hatte es auch weitere Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer gegeben.

Ermittlungen in Essen nach Angriff auf Grünen-Politiker

Unterdessen gehen in Essen nach einer Attacke auf zwei Grünen-Politiker die Ermittlungen weiter. Die Polizei sucht nach den unbekannten Angreifern. "Wir haben bislang keine Tatverdächtigen ermitteln können", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugenhinweise. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und prüft, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt.

Bei dem Vorfall in Essen waren der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring und der dritte Bürgermeister der Stadt Essen, Rolf Fliß (beide Grüne), nach eigenen Angaben nach einer Parteiveranstaltung attackiert worden. Nach einem zunächst freundlichen Gespräch sei es zu einem Streit und zu Beleidigungen gekommen. Schließlich sei Fliß ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt worden.

Demonstrationen für Demokratie in Dresden und Berlin

Der Angriff auf den Dresdner, aber auch andere Politiker sorgte deutschlandweit für Entsetzen und löste eine Debatte über die Eskalation von Gewalt im Wahlkampf aus. In Dresden und Berlin demonstrierten am Sonntag mehrere tausend Menschen für Demokratie und gegen Gewalt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an alle, die politische Auseinandersetzung friedlich und mit Respekt zu führen.

Bis Sonntagnachmittag hatten weit mehr als 100 Abgeordnete diverser Parlamente die sogenannte Striesener Erklärung unterschrieben, darunter die Vorsitzenden von SPD, Grünen und Linken sowie Abgeordnete der Union. Die Erklärung wendet sich gegen "die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum".

Mit Informationen vom AFP und dpa