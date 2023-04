"Schicksalswahl" für Erdoğan: Türken in Bayern stimmen ab

Krisen in der Türkei - Stimmverluste für Erdoğan in Deutschland?

In der Vergangenheit war die Zustimmung unter den in Deutschland lebenden Türken für Erdoğan größer als in der Türkei. Bei der Präsidentenwahl 2018 hatten hier 64,8 Prozent für ihn gestimmt. Er schnitt damit deutlich besser ab als im Gesamtergebnis mit 52,6 Prozent.

Doch dieses Mal ist die Lage anders, meint Kemal Bozay. "Wenn wir uns die jetzige Stimmung anschauen, dann können wir sehen, dass auch Erdoğan durch die politische Entwicklung in der Türkei auch in Deutschland Stimmen verlieren wird", sagt der Professor am Zentrum für Radikalisierungsforschung an der Internationalen Hochschule in Köln im Gespräch mit BR24.

"Ich hoffe, dass unsere Demokratie gewinnt"

Gründe seien das schlechte Krisenmanagement nach dem Erdbeben am 6. Februar mit mindestens 57.000 Toten, die galoppierende Inflation und die Arbeitslosigkeit. In den letzten Jahren wanderten zudem viele Studierende, Fachkräfte und Oppositionelle ein - das könnte Beobachtern zufolge die Zusammensetzung der türkischen Wählerschaft in Deutschland zu Gunsten der Opposition verändern.

"Ich hoffe, dass Erdoğan verliert, damit unsere Demokratie gewinnt", sagt zum Beispiel eine studierte Fachkraft. Die junge Frau war vor wenigen Jahren zum Arbeiten für einen internationalen Konzern von Istanbul nach München gezogen. Ein junger Mann, der ebenfalls erst seit kurzem in Bayern lebt, hofft auf "weniger Spaltung, weniger Diskriminierung und mehr Freiheit" in der Türkei.

Erdoğan inszeniert sich als "Verteidiger der Deutsch-Türken"

Yaşar Aydın von der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie in Hamburg glaubt trotzdem, dass erneut viele Türken in Deutschland Erdoğan ihre Stimme geben werden. "Ein wichtiger Grund ist, dass die wahlberechtigten Deutsch-Türken einen Tick konservativer sind als die Wähler in der Türkei", sagt der Sozialwissenschaftler BR24. "Außerdem hat sich Erdoğan in der Vergangenheit gekonnt als Verteidiger der Deutsch-Türken inszeniert. Also viele denken: 'Auch wenn ich die eine oder andere Politik von Erdoğan nicht gut finde, da ist jemand, der verteidigt uns."

Ein zweifacher Familienvater aus München, der betont, dass er "absolut kein Fan von Erdoğan ist", wird wieder für ihn stimmen. Er hält den 74 Jahre alten Hauptkonkurrenten Kılıçdaroğlu von der CHP nicht für den richtigen Kandidaten. Er hätte sich den Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavaş, als gemeinsamen Kandidaten des Sechser-Bündnisses gewünscht – doch die Opposition kämpfte lange um den kleinsten gemeinsamen Nenner - und der heißt Kılıçdaroğlu. Allerdings soll der etwas spröde wirkende Kandidat, ein ehemaliger Beamter der Sozialversicherungsanstalt, im Falle eines Wahlsieges von den populären Bürgermeistern von Ankara und Istanbul unterstützt werden.

Viele türkische Medien unter staatlicher Kontrolle

Ein weiterer Grund, warum in der Vergangenheit immer wieder viele Türken in Deutschland für Erdoğan stimmten, ist Experten zufolge, dass viele vor allem türkische Medien verfolgen. Ein Großteil der Medien aber steht unter der Kontrolle der Regierung oder regierungsnaher Unternehmer – dort ist Erdoğan omnipräsent.

"Es ist unfair und es finden kein demokratischer Diskurs und keine demokratischen Auseinandersetzungen statt", kritisiert Aydın. "Es werden einfach Ängste geschürt. Der Opposition werden Vaterlandsverrat und Ausverkauf nationaler Interessen unterstellt. Unter diesen Bedingungen kann es so was wie faire Wahlen nicht geben."

Keine unabhängigen Wahlbeobachter in Deutschland

In der Türkei beobachten am 14. Mai internationale Wahlbeobachter das Geschehen. In Deutschland ist das nicht so, sagt Frank Schwabe. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Wahlbeobachtungsmission des Europarats in der Türkei. "Das ist nicht Teil des Mandats, weil es einfach nicht zu den Aufgaben des Europarats gehört", sagt Schwabe. Zwar sei dies keine Besonderheit der Türkei und in anderen Ländern auch so. "Aber es ist in der Tat so, dass das ein weißer Fleck ist und für die Zukunft muss der Europarat da sicher die Regeln anpassen."

Der türkischstämmige Journalist Hüseyin Topel aus Hilden bei Düsseldorf mahnt. "Es ist höchste Vorsicht geboten. Besonders die Wahlurnen im Ausland müssen durch Unterstützer der Opposition parteiübergreifend akribisch bewacht werden." Tatsache ist: Nach 20 Jahren an der Macht könnte es für Erdoğan eng werden. Aktuelle Umfragen in der Türkei deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen.