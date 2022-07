Ukraine darf 100 deutsche Panzerhaubitzen kaufen

Ukrainische Armee bombardiert Brücke in Cherson

Im Kampf gegen die russischen Truppen kann die ukrainische Armee infolge westlicher Waffenlieferungen inzwischen auf Geschosse mit größerer Reichweite zurückgreifen, die es ihr ermöglichen, russische Nachschubrouten tiefer in den besetzten Gebieten anzugreifen. So hat die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive in der von russischen Truppen besetzen Stadt Cherson eine strategisch wichtige Brücke bombardiert. Das ukrainische Militär veröffentlichte ein Video, das offenbar zeigt, wie Raketen auf die Brücke abgefeuert werden.

Der stellvertretende Leiter der von Russland eingesetzten Regionalverwaltung in Cherson, Kirill Stremussow, bestätigte den Angriff. Die Attacke werde den Ausgang der Kämpfe in der Region aber "in keiner Weise" beeinflussen, sagte er in einer Videobotschaft.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, es seien mehrere von westlichen Staaten gelieferte Himars-Raketensysteme zerstört worden. Die Ukraine hat dem widersprochen. Eine unabhängige Überprüfung solcher Angaben ist nicht möglich.

Mit Material von dpa und AFP.