Ukraine-Ticker: Härtere Strafen für "Saboteure" in Russland

09.45 Uhr: Rheinmetall liefert Militär-LKW an die Ukraine

Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert derzeit im Auftrag der Bundesregierung 26 fabrikneue Militär-LKW in die Ukraine. Den Wert der Wechsellader-Fahrzeuge bezifferte der Konzern am Donnerstag mit 12,5 Millionen Euro.

09.18 Uhr: CSU: Bundesregierung muss Ukraine auch Patriots liefern

Angesichts der Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems aus Washington an die Ukraine hat die CSU die Bundesregierung aufgefordert, es den USA gleich zu tun. Man habe im Verlauf des Ukraine-Kriegs feststellen können, dass die Unterstützung mit Waffen der Ukraine am meisten helfe, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber am Donnerstagmorgen in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Deshalb sollte die Bundesregierung die Ukraine auch mit Patriot-Abwehrraketen unterstützen, so Huber. Er bekräftigte gleichzeitig die CSU-Forderung einer Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an das von Russland angegriffene Land.

08.53 Uhr: Deutsche Bauern setzen wegen des Ukraine-Kriegs auf Raps

Die deutschen Bauern setzen unter anderem wegen erwarteter Ernte-Ausfälle in der Ukraine in diesem Herbst verstärkt auf Raps. Die Aussaatfläche des Winterraps sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent auf rund 1,2 Millionen Hektar gestiegen, berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Auch die Missernte in Kanada aus dem Jahr 2021 sowie die stabilen Erträge im Hitze- und Trockenjahr 2022 sprächen für die Ölfrucht, deren Aussaatfläche in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt am größten ist. Beim Wintergetreide für die Ernte im kommenden Jahr sind Weizen und die Roggen-Kreuzung Triticale rückläufig, während für Gerste und Roggen mehr Anbaufläche genutzt wird als zuvor.

08.42 Uhr: London: Russland lässt Rekruten in Belarus ausbilden

Die russischen Streitkräfte greifen bei der Rekrutenausbildung nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen im großen Stil auf die Hilfe belarussischer Ausbilder zurück. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Donnerstag hervor. Demnach werden Tausende russischer Rekruten vom belarussischen Militär auf einen Einsatz vorbereitet. Hintergrund sei ein Mangel an russischen Ausbildern, von denen viele bei der Invasion in der Ukraine im Einsatz seien oder dort gestorben seien. Das sei ein Anzeichen dafür, wie strapaziert die russischen Streitkräfte inzwischen seien so die Mitteilung der Briten weiter.

08.38 Uhr: Russlands Botschafter wirft USA "Stellvertreterkrieg" in Ukraine vor

Moskaus Botschafter in Washington wirft den USA angesichts der Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine die Fortsetzung eines "Stellvertreterkriegs" gegen Russland vor. Es gehe den USA darum, einen Sieg über Russland zu erzielen, sagte der russische Botschafter Anatoli Antonow am Donnerstag in Washington. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington sei dafür im "Hollywood-Stil" inszeniert worden. Das zeige, dass Washingtons Beteuerungen, nicht die Konfrontation mit Russland zu suchen, "nur leere Worte" seien. Selenskyj hatte am Mittwoch US-Präsident Joe Biden getroffen. Selenskyjs Besuch in den USA zeige, dass weder Washington noch Kiew bereit seien für einen Frieden.

06.10 Uhr: Selenskyj fordert Panzer und Flugzeuge von den USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem US-Kongress in Washington weitere schwere Waffen von den Vereinigten Staaten gefordert. "Die Ukraine hat die amerikanischen Soldaten nie gebeten, an unserer Stelle auf unserem Land zu kämpfen. Ich versichere Ihnen, dass ukrainische Soldaten amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen können", sagte Selenskyj in einer als historisch eingestuften Rede am Mittwoch (Ortszeit) vor den beiden Parlamentskammern mit Blick auf Russlands Einmarsch in seinem Land. Die bislang gelieferte Artillerie reiche nicht aus. "Ihr Geld ist keine Wohltätigkeit, es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir auf höchst verantwortungsvolle Weise umgehen", so der 44-Jährige weiter. Selenskyj hatte bereits im März eine Videoansprache vor dem US-Kongress gehalten. Damals hatte er die Einrichtung einer Flugverbotszone zum Schutz der Ukraine gefordert.

06.06 Uhr: Donezk gegen FIFA: Sportgerichtshof verhandelt Klage

Die Klage des ukrainischen Clubs Schachtjor Donezk gegen den Fußball-Weltverband FIFA soll am (heutigen) Donnerstag vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas verhandelt werden. Vor dem Termin stellte Schachtjor in einer Pressemitteilung heraus, warum dem Verein ein Schadenersatz in Millionenhöhe zustehen müsse. Die automatische Aussetzung der Spieler- und Trainerverträge im Zuge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine habe bei Schachtjor zu Einnahmeverlusten in Höhe von rund 40 Millionen Euro geführt, ließ der Club verlauten. Nach der Entscheidung haben viele internationale Spieler den Champions-League-Gruppengegner von RB Leipzig ablösefrei verlassen. Die "unangemessenen und übertriebenen" Maßnahmen der FIFA würden sich unter anderem gegen ukrainisches und Schweizer Recht sowie gegen das EU-Wettbewerbsrecht richten.

05.00 Uhr: Haseloff warnt bei Unterbringung von Flüchtlingen vor Überlastung

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angesichts der zuletzt gestiegenen Zugänge von Geflüchteten und Asylbewerbern vor einer Überlastung der Kommunen gewarnt. "Es gibt eine faktische Unterbringungsgrenze. Die Aufnahme- und Betreuungskapazitäten, die wir zur Verfügung haben, sind genauso endlich, wie sie es 2015 waren", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. In dem Jahr waren besonders viele Menschen nach Deutschland gekommen. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge wurden in diesem Jahr bis Ende November mehr als 214.000 Asylanträge in Deutschland gestellt, rund 24 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darunter waren knapp 190.000 Erstanträge, dies ist sogar ein Plus um 43 Prozent. Außerdem wurden in Deutschland seit Februar Hunderttausende Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

03.22 Uhr: US-Senat offenbar kurz vor Verabschiedung von Haushaltsgesetz

Wenige Tage vor einem drohenden Teilstillstand der US-Verwaltung ist der Senat offenbar einer Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs nähergekommen, der auch milliardenschwere Hilfen für die Ukraine umfasst. In der Parlamentskammer drängten die Spitzen von Demokraten und Republikanern ihre Kollegen am Mittwoch zu einer Verabschiedung der Vorlage mit einem Volumen von 1,7 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) - wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Schlimmste, was der Kongress tun könne, sei, Kremlchef Wladimir Putin irgendein Signal zu geben, dass die USA in ihrem Bekenntnis zur Verteidigung der Ukraine wankten, sagte Chuck Schumer, demokratischer Mehrheitsführer im Senat.

Doch mittlerweile droht ein Shutdown. Mitglieder der Parlamentskammer berichteten am Mittwochabend (Ortszeit), dass sie sich bei Änderungen an dem Entwurf uneins seien, die für eine finale Abstimmung nötig seien. Zwar sprach der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer von Fortschritten, doch wirkten seine Senatskollegen beim Verlassen des Plenums am Abend niedergeschlagen. Es gebe einen Patt, erklärten sie. "Dieses Gesetz hängt am seidenen Faden", ergänzte der demokratische Senator von Delaware, Chris Coons.

03.00 Uhr: Linken-Chef: Bei russischem Rückzug Sanktionen aufheben

Linken-Chef Martin Schirdewan will Russland mit wirtschaftliche Anreizen dazu bringen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. "Ein Hebel ist: Wenn Russland bestimmte Forderungen der Staatengemeinschaft, wie den Rückzug aus den seit Kriegsbeginn besetzten Gebieten, erfüllt, können die deswegen verhängten Sanktionen ausgesetzt werden", sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Linke hatte vor einigen Tagen einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Darin schlägt sie sofortige Verhandlungen der Ukraine und Russlands vor. "Wir müssen den diplomatischen Druck erhöhen, damit eben genau das passiert", sagte Schirdewan im dpa-Interview. "Natürlich muss am Ende die Ukraine entscheiden, aber wir sind in Europa schon in der Verantwortung, auch selber Initiativen zu unternehmen und Angebote und Vorschläge zu machen, um diesen elenden Krieg auf unserem Kontinent so schnell wie möglich zu beenden."

02.36 Uhr: Selenskyj prophezeit vor US-Kongress Wendepunkt im Krieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seiner Ansprache an den US-Kongress "allen Amerikanern" für die Unterstützung seines von Russland angegriffenen Landes gedankt. Die Ukraine stehe entgegen aller Wahrscheinlichkeit noch, sagte er auf seiner ersten bekannten Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar, die ihn am Mittwoch nach Washington führte. Die Unterstützung der USA und der übrigen Verbündeten sei entscheidend für die Verteidigung der Ukraine gegen den brutalen russischen Angriff. Das kommende Jahr werde einen "Wendepunkt" in dem Konflikt mit sich bringen, prophezeite er: "wenn ukrainischer Mut und amerikanische Entschlossenheit die Zukunft unserer gemeinsamen Freiheit garantieren müssen - der Freiheit von Menschen, die für ihre Werte einstehen."

02.24 Uhr: Selenskyj: Russischer Angriff gegen Verbündete nur Frage der Zeit

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Angriff Russlands gegen Verbündete der USA gewarnt. "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie eure anderen Verbündeten angreifen werden, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten", sagte Selenskyj in einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Kammern des US-Kongresses an die Abgeordneten gerichtet. Die Welt sei zu sehr vernetzt, als dass sich irgendjemand sicher fühlen könne, wenn der russische Angriff weiterginge.

02.15 Uhr: Selenskyj - Ukraine-Krieg wird Generationen weltweit prägen

Der Krieg in der Ukraine wird nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die kommenden Generationen prägen. "Dieser Kampf wird darüber entscheiden, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder und deren Kinder und Enkelkinder leben werden", sagt Selenskyj in seiner Rede bei einer gemeinsamen Sitzung des US-Senats und des Repräsentantenhauses. "Die Welt ist zu sehr miteinander verbunden und voneinander abhängig, als dass jemand abseits stehen kann und sich gleichzeitig sicher fühlen könnte, wenn ein solcher Kampf weitergeht."

02.11 Uhr: Selenskyj: Ukrainer werden auch an Weihnachten durchhalten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest das Durchhaltevermögen der Ukrainer betont. "Wir werden Weihnachten feiern (...), auch wenn es keinen Strom gibt. Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen", sagte Selenskyj in einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Parlamentskammern. "Wenn russische Raketen uns angreifen, werden wir unser Bestes tun, um uns zu schützen", so der Ukrainer. "Wenn sie uns mit iranischen Drohnen angreifen und unsere Leute an Heiligabend in Bombenbunker gehen müssen, werden sich die Ukrainer trotzdem an den Feiertagstisch setzen und sich gegenseitig aufheitern." Millionen von Ukrainern wollten nur eines - gewinnen.

01.51 Uhr: Agenturen - Angriff auf pro-russische Spitzenbeamte in Donezk

Zwei hochrangige russische Vertreter sind nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen bei ukrainischem Beschuss in Donezk verwundet worden. Einer der Verletzten sei Dmitri Rogosin, ehemaliger stellvertretender russischer Ministerpräsident, der zwei besetzte Regionen der Ukraine militärisch berät, teilt ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Tass mit. Ebenfalls verletzt sei Witali Chotsenko, Regierungschef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, wie sein Pressesprecher gegenüber russischen Nachrichtenagenturen erklärt. Die beiden Männer seien in einem Hotel am Stadtrand von Donezk unter Beschuss geraten. Ein russischer Parlamentarier, der sich ebenfalls in dem Hotel aufhielt, vermutet, dass die Angreifer auf einen Tipp hin gehandelt hätten.

01.40 Uhr: Strack-Zimmermann - Ukraine braucht westliche Kampfpanzer

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, spricht sich nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA erneut für die Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine aus. "Wir müssen strategisch endlich vor die Welle kommen und nicht immer nur dann reagieren, wenn die Situation sich verschlechtert", sagt die FDP-Politikerin dem Nachrichtenportal t-online. "Deutschland muss endlich den Schützenpanzer Marder und am besten gemeinsam mit den europäischen Partnern den Leopard 2 liefern."

01.33 Uhr: Härtere Strafen für "Saboteure" in Russland

Inmitten des Ukraine-Konflikts hat das russische Unterhaus härtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma am Mittwoch in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische "Saboteure" vor. Mit dem neuen Gesetz sollten "unser Land und unsere Bürger vor Terror- und Sabotagegefahren geschützt" werden, erklärte die Duma. Ihr Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin verwies zudem auf die anhaltende "militärische Spezialoperation" in der Ukraine. Die Strafen für "Saboteure" solle "so hart wie möglich sein", forderte er. Das neue Gesetz muss nun noch vom Oberhaus beschlossen und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden.

01.26 Uhr: Selenskyjs Reise nach Washington führte über Polen

Der Überraschungsbesuch Selenskyjs in Washington begann am späten Dienstag mit einer geheimen Zugfahrt nach Polen. Am nächsten Morgen kam er in der südpolnischen Stadt Peremyschl an, wo er laut Aufnahmen des Privatsenders TVN mit der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, am Bahnhof gesichtet wurde. In Polen bestieg er ein Flugzeug der US-Regierung, das am Mittwoch gegen Mittag (1700 GMT) auf dem US-Militärflugplatz Joint Base Andrews in Maryland, knapp 20 Kilometer südöstlich von Washington, landete. "Natürlich war die Reise letztlich seine (Selenskyjs) Entscheidung. Er kam zu dem Schluss, dass alle Sicherheitsparameter erfüllt sind", sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Regierungsbeamte.

00.38 Uhr: US-Spitzenpolitikerin Pelosi empfängt Selenskyj im US-Kongress

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im US-Kongress empfangen. "Ich danke Ihnen, Herr Präsident, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren", sagte Pelosi am Mittwochabend (Ortszeit). "Der gesamte Kongress, Demokraten und Republikaner in Repräsentantenhaus und Senat, freut sich auf Ihre Botschaft der Einigkeit, des Mutes und der Entschlossenheit."

00.21 Uhr: Biden verspricht Selenskyj mehr Hilfe

Bei seinem ersten offiziellen Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA weitere Hilfszusagen seines wichtigsten Verbündeten bekommen. US-Präsident Joe Biden empfing ihn am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus und kündigte weitere finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung für die Ukraine an. Sein Gast bekam unter anderem ein modernes Patriot-Flugabwehrsystem sowie weitere Munitionslieferungen zugesichert - und den größtmöglichen Beistand der USA, solange dies notwendig sei. Selenskyj bedankte sich mit eindringlichen Worten für die Unterstützung. Am Abend (Ortszeit) wollte er auch eine Rede vor dem US-Parlament halten.

Biden sicherte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus zu, "dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden (...), um seinen Erfolg zu sichern". Er habe die Nato und die EU noch nie so geeint gesehen wie in diesen Kriegszeiten. Mit ihrer Hilfe könne die Ukraine in Friedensverhandlungen erfolgreich sein, weil sie auf dem Schlachtfeld gewonnen habe. Bei der Entscheidung über den Zeitpunkt solcher Gespräche werde er Selenskyj freie Hand lassen.