> Melnyk als Ukraine-Vizeaußenminister künftig für USA zuständig

Melnyk als Ukraine-Vizeaußenminister künftig für USA zuständig

Mit harter Kritik an der Bundesregierung war er in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefallen: Nun wird der ukrainische Ex-Botschafter in Deutschland, Melnyk, sich um die Beziehungen der Ukraine zu den Ländern Nord- und Lateinamerikas kümmern.