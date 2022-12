Bericht: Graf Lambsdorff soll Botschafter in Moskau werden

Der FDP-Außenpolitiker und Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff soll laut Medienberichten deutscher Botschafter in Moskau werden. Darauf habe sich die Ampel-Koalition verständigt, berichtete das Portal "The Pioneer" unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Eine offizielle Bestätigung dafür lag zunächst zunächst nicht vor. Auch der "Spiegel" berichtete über die Personalie. Derzeit ist Géza Andreas von Geyr deutscher Botschafter in Russland. Besonders seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gilt der Posten in Moskau als einer der schwierigsten Posten für Diplomaten.

Auch Botschafter-Wechsel in Washington

Dem Bericht von "The Pioneer" zufolge verständigte sich die Koalition auf die Besetzung mehrerer hochrangiger Botschafter-Posten. So solle der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und frühere Botschafter in London, Andreas Michaelis, neuer deutscher Botschafter in Washington werden. Er und Lambsdorff sollen demnach beide im Sommer ihre neuen Posten antreten.

Lambsdorff war bereits früher im diplomatischen Dienst, unter anderem im Planungsstab des Auswärtigen Amts und im Pressestab der Deutschen Botschaft in Washington. Von 2003 bis 2004 war er als Länderreferent für Russland im deutschen Außenministerium tätig. Lambsdorff hatte Monate nach Kriegsbeginn davor gewarnt, dass der Westen das Interesse an der Ukraine verliert und kriegsmüde wird. Außerdem sprach er sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus.

Mit Informationen von AFP