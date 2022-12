Drei Tote bei Angriff auf russischen Luftwaffenstützpunkt Engels

Erneuter Drohnenangriff auf russischen Militärflugplatz

Es war bereits der zweite Angriff auf den Engels-Flugplatz in diesem Monat. Anfang Dezember hatte laut russischem Verteidigungsministerium "das Kiewer Regime versucht, den Djagilewo-Flugplatz in der Region Rjasan und den Engels-Flugplatz in der Region Saratow mit Drohnen sowjetischer Bauart zu treffen". Den Angaben zufolge wurden bei den Angriffen drei Soldaten getötet und vier weitere verletzt. Russland macht für beide Angriffe die Ukraine verantwortlich.

Der Engels-Flugplatz in der südlichen Region Saratow liegt mehr als 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dort sind unter anderem strategische Bomber stationiert, die auch mit Atomwaffen bestückt werden können. Von hier aus werden auch Einsätze in der Ukraine geflogen.

Ungewöhnlich ruhige Nacht in der Ukraine

In der Ukraine war die Nacht zum Montag offenbar ungewöhnlich ruhig. Erstmals seit Wochen sei die Region Dnipropetrowsk nicht beschossen worden, schrieb deren Gouverneur Walentyn Resnitschenko auf Telegram. In dem Gebiet um Nikopol sei es "die dritte ruhige Nacht in fünfeinhalb Monaten, seit die Russen mit dem Beschuss anfingen", gewesen.

Die ukrainische Regierung beantragte am Montag indes fast auf den Tag genau zehn Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs den Ausschluss Moskaus aus den Vereinten Nationen. "Die Ukraine ruft die UN-Mitgliedstaaten (...) auf, der Russischen Föderation ihren Status als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats zu entziehen und sie aus den Vereinten Nationen als Ganzes auszuschließen", erklärte das ukrainische Außenministerium.

Der Antrag Kiews hat jedoch faktisch keine Erfolgsaussichten, da Russland als ständiges Mitglied neben den USA, Großbritannien, Frankreich und China dem mächtigsten Gremium der Uno, dem Sicherheitsrat, angehört und dort ein Veto-Recht hat.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters