Papst Franziskus spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"

Nach der Christmette in der Heiligen Nacht verliest Papst Franziskus am Mittag seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der Katholiken dann den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis. Den Gläubigen werden Strafen für ihre Sünden erlassen, wenn sie zuvor etwa in der Beichte oder durch Gebete Buße getan haben. Nach zwei Corona-Jahren werden auf dem Petersplatz wieder zigtausende Gläubige erwartet.

Papst geißelte Kriege an Heiligabend

Es wird erwartet, dass der Pontifex in seiner Ansprache Botschaften des Friedens senden wird und die Kriege auf der Welt, allen voran jenen in der Ukraine, verurteilen wird. Bereits an Heiligabend hatte der Papst die Kriege und Auseinandersetzungen auf der Welt gegeißelt. Bei der Christmette im Petersdom sagte das Oberhaupt der Katholiken: "Macht- und geldhungrige Menschen verzehren in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern. Wie viele Kriege gibt es! Und an wie vielen Orten werden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten!" Den Ukraine-Krieg benannte er in seiner Predigt aber nicht direkt.

Papst wirbt für Nächstenliebe

Zugleich warb der Pontifex darum, an Weihnachten nicht materiellen Dingen nachzujagen, sondern sich um Nächstenliebe zu kümmern. Der Papst rief die Menschen zudem dazu auf, sich nicht von Angst, Resignation und Verzweiflung überwältigen zu lassen und wieder Vertrauen zu schöpfen: "Gott wird in einer Krippe geboren, damit du eben dort neu geboren wirst, da wo du meintest, den Tiefpunkt erreicht zu haben. Es gibt kein Übel, keine Sünde, aus der Jesus dich nicht retten will und kann. Weihnachten bedeutet, dass Gott nahe ist: Möge das Vertrauen wieder neu aufleben!"