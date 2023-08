Ukraine-Ticker: Russland bittet Nordkorea um Waffenlieferungen

10.02 Uhr: ARD-Studio in Kiew: Vassili Golod wird crossmedialer Leiter

Zum 1. September 2023 wird Vassili Golod crossmedialer Leiter im ARD-Studio in Kiew. Im Februar hatte der WDR ein neues ARD-Studio in der ukrainischen Hauptstadt eröffnet. Bis dahin gehörte die Ukraine zum Berichtsgebiet des ARD-Studios Moskau.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, erklärt zur Gründung des Studios: "Wir haben das Studio in Kiew gegründet, weil es – selbst wenn der Krieg hoffentlich in naher Zukunft enden sollte – noch lange ein hohes Interesse an Berichterstattung aus der Ukraine geben wird. Dies wird nicht mehr wie in den vergangenen Jahren vom Standort Moskau aus zu leisten sein, denn eine Berichterstattung wird künftig immer beide Sichtweisen brauchen, die russische und die ukrainische.

Vassili Golod (30) wurde in Charkiw (Ukraine) geboren. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte an den Universitäten Göttingen und Aberystwyth (Wales) und berichtete u. a. für WDR, NDR und Rheinische Post. Seit 2022 berichtet Vassili Golod als Korrespondent aus der Ukraine.

Weitere Korrespondentinnen im neuen Studio sind Rebecca Barth, Andrea Beer und Birgit Virnich.

09.49 Uhr: Britischer Verteidigungsminister Wallace zurückgetreten

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist zurückgetreten. Das teilte das Büro von Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag mit. Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen "Einsatz und Können", die dieser in seiner Amtszeit gezeigt habe, in der er eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen hatte.

07.55 Uhr: Trotz UN-Verbot: Russland und Nordkorea treiben laut USA Gespräche über Waffenhandel voran

Um den Bedarf für seinen Krieg in der Ukraine zu decken, soll Wladimir Putin Kim Jong Un geschrieben und um Waffen und Munition gebeten haben. Die Russen bieten im Gegenzug Lebensmittel. Aus neuen Geheimdienstinformationen gehe hervor, dass Putin und Kim Briefe ausgetauscht hätten, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

Russland sei auf zusätzliche Artilleriegranaten und anderes Material aus, sagte der Sprcher des nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby. Die Briefe seien zwar "eher oberflächlich", die Gespräche zwischen Russland und Nordkorea über einen Waffenverkauf kämen aber voran. Zu dem Briefaustausch sei es nach einem Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in Pjöngjang gekommen. Dabei habe Schoigu Nordkorea aufgerufen, den Verkauf von Munition für den russischen Krieg in der Ukraine zu verstärken. Im Anschluss an die Schoigu-Visite sei eine Gruppe russischer Regierungsvertreter nach Pjöngjang gereist, um die Gespräche über Waffenverkäufe zu vertiefen, sagte Kirby.

Die USA, Großbritannien, Südkorea und Japan forderten Nordkorea am Mittwoch bei den Vereinten Nationen auf, die Verhandlungen mit Russland einzustellen. Jegliche Waffengeschäfte zwischen Russland und Nordkorea würden gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen, die es allen Ländern verbieten, Waffen aus Nordkorea zu kaufen oder zu beziehen, so die vier Länder in einer gemeinsamen Erklärung. Diese Resolutionen seien auch von Russland unterstützt worden.

06.40 Uhr: Bürgermeister - Drohne bei Moskau abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin eine Drohne abgeschossen. Die feindliche Drohne habe sich der Hauptstadt genähert, schrieb Sobjanin auf dem Nachrichtendienst Telegram. Zuvor hatten russische Medien berichtet, dass Dutzende Flugzeuge an Moskauer Flughäfen nicht starten durften. Während Drohnenangriffen stellen die Flughäfen normalerweise den Betrieb ein.