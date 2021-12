RKI registriert 53.697 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 402,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat binnen 24 Stunden 53.697 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 10.813 Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern und Woche, liegt heute bundesweit bei 402,9. Am Vortag lag der Wert laut RKI noch bei 413,7. Vor einer Woche betrug die bundesweite Inzidenz 442,7.

Allerdings ist weiter zu bedenken, dass Experten bei der Bewertung des Infektionsgeschehens derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Erneut über 500 neue Todesfälle gemeldet

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona steigt indes weiter: Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle. Insgesamt sind damit seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland 105.506 an oder mit Corona verstorben.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.477.217 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Als genesen gelten derzeit 5.368.300 Menschen in Deutschland.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Bayern

Inzidenz in Bayern weiter über 400

In Bayern ist die Inzidenz abermals gesunken. Sie beträgt laut RKI heute 427,5 und liegt damit weiter über dem bundesdeutschen Wert. Bezogen auf Landkreisebene weist aktuell der Kreis Freyung-Grafenau die höchste Inzidenz im Freistaat auf. Hier liegt sie bei 916,3. Da hinter folgen aus bayerischer Sicht der Landkreis Passau mit 797,6 und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 714,8.

Grafik: Die Inzidenz nach Landkreisen