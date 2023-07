Rechtsextremes Symbol: Özil sorgt mit Tattoo für Wirbel

Der ehemalige Fußballstar Mesut Özil steht in der Kritik, weil er offenbar eine Tätowierung mit rechtsextremer Symbolik auf der Brust hat. Der türkische Fitnesstrainer Alper Aksac postete am Samstag auf Instagram Fotos, die zeigen, wie ein lächelnder Özil in einem Fitnessraum sein gelbes Shirt hochzieht. Auf seiner linken Brustseite ist eine Tätowierung zu sehen, die drei Halbmonde und einen heulenden Wolf zeigt - Symbole der "Grauen Wölfe".

Das Foto sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Nutzer reagierten empört und warfen Özil unter anderem Rassismus vor.