Ukraine-Ticker: Angriffe auf Mykolajiw - Mindestens 18 Verletzte

10.44 Uhr: London sieht Risiken für russische Schwarzmeerflotte

Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass der russischen Schwarzmeerflotte bei Patrouillen Angriffe von ukrainischen Drohnenschiffen und Raketen drohen. Die Briten blickten in ihrem täglichen Update bei Twitter am Donnerstag auf das Getreideabkommen, das bisher den Export von ukrainischem Getreide über den Seeweg ermöglichte. Russland hatte die Vereinbarung auslaufen lassen und angekündigt, Schiffe in betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einzustufen. "Die russische Schwarzmeerflotte wird nun wahrscheinlich eine aktivere Rolle einnehmen, um jeglichen laufenden Handel zu unterbrechen", schrieben die Briten. Die Blockadeoperationen seien jedoch durch ukrainische, unbemannte Wasserfahrzeuge und Marschflugkörper zur Küstenverteidigung gefährdet.

10.43 Uhr: EU-Chefdiplomat: Massive russische Angriffe erfordern Antwort der EU

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf Hafenanlagen am Schwarzen Meer eine Ausweitung der Militärhilfe für die ukrainischen Streitkräfte. Man habe es mit einer sehr ernsten und neuen Situation zu tun, weil in den Häfen Getreidevorräte zerstört würden und dies in anderen Teilen der Welt eine Nahrungsmittelkrise verursachen werde, erklärte der Spanier am Donnerstag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Die einzige Lösung sei nun, die militärische Unterstützung zu erhöhen und weitere Luftverteidigungssysteme zu liefern.

10.39 Uhr: Baerbock: Ende des Getreideabkommens ist Angriff auf Ärmste der Welt

Bundesaußenministern Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland scharf dafür kritisiert, die Vereinbarung zum Export von Getreide aus der Ukraine nicht verlängert zu haben. "Dass der russische Präsident das Getreideabkommen aufgekündigt hat und nun auch noch den Hafen von Odessa bombardiert, ist nicht nur ein erneuter Angriff auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die ärmsten Menschen dieser Welt", sagte sie am Donnerstag im Vorfeld des Rates für Auswärtige Beziehungen in Brüssel. Millionen Menschen seien auf das Getreide aus der Ukraine angewiesen. Deswegen arbeite Deutschland mit allen internationalen Partnern zusammen, damit es nicht in den Silos verrotte. Es sei von Anfang an richtig gewesen, zusätzlich zur Schwarzmeer-Getreide-Initiative auch die Solidaritätslinien per Schiene in der Ukraine verstärkt zu haben. „Das werden wir jetzt noch intensiver tun“, sagte sie.

10.35 Uhr: EU-Außenbeauftragter verurteilt russische Angriffe auf Getreidelager

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union hat russische Angriffe auf Getreidelager in der Ukraine verurteilt. Josep Borrell sagte am Donnerstag in Brüssel, mehr als 60 000 Tonnen Getreide seien bereits vernichtet. Russland habe sich nicht nur aus dem Getreideabkommen zurückgezogen, es verbrenne das Getreide. Russland hatte zu Wochenbeginn eine Verlängerung des Getreideabkommens abgelehnt, das der Ukraine den Export von Getreide und Speiseöl an Länder in aller Welt über Häfen im Schwarzen Meer wie Odessa ermöglicht hatte. Seit Moskaus Ausstieg aus dem Deal haben russische Truppen den Hafen von Odessa mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Karte: Die militärische Lage in der Ukraine