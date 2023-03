Deutsche Leopard-Kampfpanzer in der Ukraine angekommen

Erbitterte Kämpfe in der Ostukraine

Russland setzte unterdessen seine Angriffe in der Ostukraine fort. Beim Beschuss der Stadt Slowjansk starben ukrainischen Angaben zufolge mindestens zwei Menschen, 29 weitere wurden verletzt. Russische Streitkräfte hätten das Zentrum der Stadt am Montagmorgen mit zwei S-300-Raketen angegriffen, erklärte der Gouverneur der Region Donezk bei Facebook. Demnach wurde auch die Stadt Druschkiwka in der Region attackiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb im Netz von einem weiteren Tag, "der mit Terrorismus durch die Russische Föderation begann". In den vorangegangenen 24 Stunden wurden demnach insgesamt zehn Städte und Dörfer in Donezk von russischen Truppen beschossen. Russland solle wissen, dass die Ukraine "die Folter unseres Volkes, diese Tode und Verletzungen nicht vergeben" werde. Bei einem Frontbesuch in der südlichen Region Saporischschja traf Selenskyj ukrainische Soldaten. "Ich bin geehrt, heute hier zu sein, neben unserem Militär", erklärte der Präsident. "Wir werden definitiv gewinnen."

Bürgermeister: Stadt gleicht Szene aus post-apokalyptischem Film

Unterdessen erklärte der Bürgermeister der umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka, die Behördenmitarbeiter seien aus der Stadt gebracht worden. Awdijiwka gleiche "mehr und mehr einer Szene aus einem post-apokalyptischen Film", erklärte Witaliji Barabasch.

Die russische Armee hat sich die komplette Eroberung der Donezkregion zum Ziel gesetzt. Seit Monaten versuchen sie die Stadt Bachmut nördlich von Awdijiwka einzunehmen. Vor dem Krieg lebten etwa 30.000 Menschen in Awdijiwka, inzwischen sind es laut Barabasch noch 2.300. "Ich empfehle dringend, Awdijiwka zu verlassen", betonte der Bürgermeister. "Russische Raketen und Geschosse verschonen nichts und niemanden."

Selenskyj und Grossi besorgt über Akw Saporischschja

Selenskyj traf am Montag in der Stadt Saporischschja mit dem Generaldirektor der IAEA, Grossi, zusammen. Grossi betonte mit Blick auf das unter russischer Kontrolle stehende Atomkraftwerk Saporischschja, die Lage dort werde "in keiner Weise besser". Die IAEA hat permanent Personal in dem größten Atomkraftwerk Europas stationiert.

Selenskyj und Grossi sprachen über den Zustand des Atomkraftwerks, bei dem infolge von Beschuss mehrere Stromleitungen zerstört wurden und das mehrfach auf Dieselgeneratoren umschalten musste. Grossi sagte, die Lage sei unter anderem wegen der Militarisierung in dem Gebiet um das Atomkraftwerk und wegen eines kürzlichen Stromausfalls in der Anlage angespannt.

Auch in Saporischschja im Südosten wurden nach Angaben örtlicher Behörden 14 Orte nahe der Front beschossen. Der ukrainische Teil der Region Cherson im Süden sei 20 Mal von russischer Artillerie und Flugzeugen getroffen worden, hieß es von Selenskyjs Büro. Vier Menschen seien verletzt worden.

Mit Informationen von dpa und AFP