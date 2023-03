Putin kündigt Stationierung von Atomwaffen in Belarus an

Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin mit seinem Nachbarland Belarus eine Stationierung taktischer Nuklearwaffen auf dessen Territorium vereinbart. Daran sei "nichts Ungewöhnliches", Abkommen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen würden dadurch nicht verletzt, sagte Putin am Abend im Staatsfernsehen. Er verwies auf die Stationierung von Atomwaffen der USA auf dem Gebiet von deren Verbündeten in Europa.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe schon länger um taktische Atomwaffen gebeten, sagte Putin weiter. Bis Anfang Juli sollten die Lagerplätze dafür in Belarus fertiggestellt sein. Russland habe in dem Nachbarland zehn Flugzeuge stationiert, die als Träger derartiger Waffen geeignet seien. Auch Iskander-Marschflugkörper, die zum Abschuss von Nuklearwaffen geeignet seien, seien nach Belarus verlegt worden. Russland behalte die Kontrolle über die Waffen.

Belarus und dessen Machthaber Lukaschenko gehören zu Moskaus engsten Verbündeten. Russland stationiert keine strategischen Atomwaffen in Belarus, die etwa auch die USA erreichen könnten. Die Reichweite taktischer Atomwaffen wird mit mehreren Hundert Kilometer angegeben.

Reaktion auf mögliche Lieferung von Uranmunition

Mit der Atomwaffen-Stationierung im Nachbarland reagiert Russland auf die Spannungen mit der Nato im Zuge von Putins Krieg gegen die Ukraine. Konkret handelt es sich um eine Reaktion auf die mögliche Lieferung von Uranmunition aus Großbritannien an die Ukraine, wie Putin erklärte. Er kündigte an, auch seine Armee werde in der Ukraine solche Geschosse einsetzen, falls Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme. "Wir haben, ohne zu übertreiben, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur derzeit nicht ein."

Moskau hatte sich zuletzt erbost gezeigt über Pläne Großbritanniens, durchschlagskräftigere Munition aus abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Das britische Verteidigungsministerium hatte betont, die britische Armee verwende seit Jahrzehnten abgereichertes Uran in seinen panzerbrechenden Geschossen. Das sei eine "Standardkomponente und hat nichts zu tun mit nuklearen Waffen oder Fähigkeiten".

Putin kündigt 1.600 Panzer für Krieg gegen Ukraine an

Angesichts der westlichen Panzerlieferungen für die Ukraine wird Russland nach den Worten Putins zudem die eigene Panzerproduktion erhöhen. "Die Gesamtzahl der Panzer der russischen Armee wird die der ukrainischen um das Dreifache übertreffen, sogar um mehr als das Dreifache", sagte Putin im Staatsfernsehen. Während die Ukraine aus dem Westen 420 bis 440 Panzer bekomme, werde Russland 1.600 neue Panzer bauen oder vorhandene Panzer modernisieren.

Putin betonte ferner, Russland könne das Dreifache der Munitionsmenge produzieren, die der Westen der Ukraine liefern wolle. Die nationale Rüstungsindustrie entwickle sich in hohem Tempo.

Selenskyj beklagt Munitionsmangel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete derweil die militärische Lage im umkämpften Osten seines Landes als "nicht gut". Grund sei der "Mangel an Munition", sagte Selenskyj in einem Interview mit einer japanischen Zeitung. Über den Beginn einer möglichen Gegenoffensive sagte er: "Wir können noch nicht beginnen." Ohne Panzer und Artillerie könne man "keine tapferen Soldaten" an die Front schicken.

Selenskyj machte der Zeitung zufolge damit den ernsten Mangel an Waffen deutlich. "Wir warten darauf, dass Munition von unseren Partnern eintrifft", sagte er und fügte hinzu, das russische Militär feuere jeden Tag dreimal mehr Munition ab als die ukrainischen Streitkräfte.